Blood & Water saison 2 : la bande annonce pleine de rebondissements dévoilée par Netflix !

Décidément, septembre est chargé en sorties de séries pour Netflix ! Deux mois après avoir été confirmée pour une deuxième saison, la série Blood & Water fait son grand retour sur la plateforme et vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! On vous dévoile la bande annonce.

De quoi parle Blood & Water ?

Si vous ne connaissez pas la série Blood & Water, il faut savoir qu’il s’agit d’un show qui se trouve à mi-chemin entre Gossip Girl et Elite. Ni trop trash, ni trop calme. La série raconte l’histoire de Puleng, une jeune femme de 16 ans qui essaye tant bien que mal de retrouver sa soeur annoncée comme disparue. Elles ne se sont jamais connues mais Puleng est persuadée d’avoir retrouvé sa trace après sa rencontre avec une jeune femme qui lui ressemble beaucoup : Fikile. Pour savoir s’il s’agit bien de sa soeur, Puleng décide d’intégrer le prestigieux lycée Parkhurst afin d’en découvrir plus. Elle enquête ainsi sur l’enlèvement de sa soeur, 17 ans auparavant.

Bonne nouvelle pour les fans de Blood & Water

Netflix vient de révéler les dates de sortie des prochains épisodes de la série sud-africaine ! C’est donc le 24 septembre prochain que les élèves de Parkhurst feront leur grande rentrée sur la plateforme se streaming, 4 mois seulement après la sortie de la première saison. La série créée par Nosipho Dumisa et Travis Taute a eu un énorme succès sur Netflix et les personnages incarnées par Khosi Ngema (Fikile) et Ama Qamata (Puleng) ont été appréciés du public. Tout autant que les autres acteurs : Thabang Molaba (KB), Dillon Windvogel (Wade), Arno Greef (Chris), Ryle de Morny (Chad), Natasha Tahane (Wendy), Mekaila Mathys (Tahira), Cindy Mahlangu (Zama) et Duane Williams (Mark), qui font tous leur retour dans la série populaire.

Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2

Les internautes sont conquis par cette bande annonce, qui laisse entrevoir pleins de rebondissements. « Décidément le mois de septembre est trop bien, vous ne trouvez pas?« , « Depuis le temps que j’attendais la saison 2« , « Enfin, même s’il ne reste plus que quelques jours« , expriment impatiemment les internautes sous la publication de Netflix.

Qu’est ce qu’il se passe à la fin de la saison 1 ? (Attention SPOILERS)

Normalement, étant donné que cela ne fait pas longtemps que la première saison a été diffusée sur Netflix, vous n’avez pas trop besoin de rafraîchissement mais bon, sait-on jamais ! La première saison se termine avec les deux adolescentes, Puleng et Fikile qui découvrent qu’elles sont en fait véritablement des sœurs, comme nous pouvions nous en douter depuis le début. Mais alors comment va se dérouler la suite ? Est ce que cela va affecter leur relation ? Vont-elles se rapprocher ou au contraire, pas du tout ? De plus, nous suivrons probablement l’évolution de la relation tumultueuse entre Fikile et Chad, qui avaient mis fin à leur relation. Vont-ils se remettre ensemble ? Est ce que ça va fonctionner entre Puleng et KB ? Zama acceptera-t-elle d’être en couple (en trouple plutôt) avec Chris et Mark ? Il y a tout de même pas mal d’intrigues à explorer dans la saison 2 et nous sommes impatients de les découvrir.