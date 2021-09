Úrsula Corberó (Tokyo, La Casa de Papel) lit et réponds aux tweets des français !

L’engouement des français pour Úrsula Corberó

Depuis la sortie de la série à succès La Casa de Papel, beaucoup sont tombés sous le charme d’Úrsula Corberó, celle qui joue le rôle de Tokyo dans la série. Son côté badass, ses cheveux courts et son charisme ont notamment fait chavirer le coeur de la France. Elle a actuellement 23,3 millions d’abonnés sur Instagram. Sur Twitter, lorsqu’on recherche le nom de la star, on peut remarquer beaucoup d’éloges à son sujet : « Beaucoup de gens détestent le personnage de Tokyo mais la façon dont Úrsula Corberó la joue est formidable, totalement badass« , « Úrsula Corberó, dans le rôle de Tokyo, est juste incroyable« , peut-on lire sur le réseaux social à l’oiseau bleu.

Une publication partagée par Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Úrsula Corberó dans Physique ou Chimie

Pour certains, le visage d’Úrsula Corberó leur était déjà familier avant même de la voir jouer dans la Casa de Papel. En effet, l’actrice avait fait ses débuts dans la série espagnole pour adolescent Physique ou Chimie. Elle y incarnait Ruth, une fille avec un caractère bien trempée. Sa prestation dans Physique ou Chimie pendant 3 ans lui a valu de recevoir les prix de jeune et de meilleure actrice de l’année. À partir de ce moment là, elle commence à devenir célèbre et multiplie ses apparitions cinématographiques.

Une publication partagée par Gossip Room (@gossiproomoff)

Netflix partage une vidéo où Úrsula Corberó lit les tweets des français

« Úrsula Corberó + vos tweets = amour« , légende Netflix en postant la vidéo de l’actrice qui lit les tweets français à son égard. Elle y apparaît plutôt décontractée et a l’air vraiment heureuse de lire les différents commentaires positifs à son égard. Dans les tweets qu’elle peut lire, beaucoup soulignent sa beauté, comme une jeune femme qui dit savoir pourquoi aimer les femmes lorsqu’elle voit Úrsula Corberó, ce devant quoi l’artiste se voit plutôt flattée et souligne que celle-ci sait reconnaître les bonnes choses.

Elle lit également des tweets assez dingues puisqu’une personne a appelé ses chats comme les personnages de la série : Tokyo et Rio. Lorsqu’on lit les commentaires de la vidéo, on remarque que ce n’est pas le seul « Moi aussi j’ai appelé mon chat Rio« , « Je pourrais grave appeler mon chat Tokyo c’est adorable ahah !« . Pour d’autres, cela va même plus loin que les chats « Et tu as moi qui ai appelé 2 chèvres Tokio et Ursula« , s’amuse un internaute en commentaire. Une autre personne s’est mis à apprendre l’espagnol exprès pour pouvoir communiquer avec l’actrice, Úrsula Corberó l’invite donc à venir lui écrire en DM pour voir ce qu’il a appris.

Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

La popularité de la star ne fait plus aucun doute, tous les médias parlent d’elle, de son envie de faire un spin-off avec le personnage de Tokyo afin de mieux comprendre son vécu. Son jeu d’acteur, son charisme, son style font visiblement effet. « Elle est incroyable, je l’aime trop!!« , « sa coupe de cheveux >>« , peut-on lire en commentaires.