Netflix : Tous les nouveaux dessins animés présents sur la plateforme !

Netflix dévoile toutes les nouveautés et les existants en termes de dessin animés sur la plateforme, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a du choix ! Voici un récap des 8 dessins animés de notre enfance disponibles sur place plateforme.

Les Ratz

Les Ratz ont débarqués sur Netflix en Mars 2020. Le dessin animé, dont les voix sont Eric et Ramzy, raconte l’histoire de deux rats anthropomorphes qui veillent à leur stock de fromage. « Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d’abord« , le générique a marqué les esprits ainsi que l’humour décomplexé du dessin animé, dessiné entre 2003 et 2006.

Il était une fois

Il s’agit d’une série d’animation culte des années 1980, qui possède une seule et unique saison e 26 épisodes de 25 minutes, disponible sur Netflix en version restaurée. C’est très instructif puisque les épisodes parlent du corps humain, de la vie, de l’espace et pleins d’autres sujets qui permettent d’éduquer les enfants !

Code Lyoko

Débarqué sur Netflix en octobre dernier, Code Lyoko (2003-2007) était très populaire. En 4 saisons disponibles sur Netflix, le dessin animé raconte l’affrontement entre quatre adolescents (Yumi, Ulrich, Odd et Jérémie) et un programme, XANA, qui veut contrôler le monde. La série se déroule pour moitié dans un monde virtuel baptisé Lyoko.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Musclor et les maîtres de l’univers

Le dessin animé des années 80 se poursuit sur Netflix, 35 ans après la fin de la série originale. En effet, la saison 1 de Musclor et les maîtres de l’univers est disponible aujourd’hui, le jeudi 16 septembre sur la plateforme. Musclor et ses compagnons d’armes font leur retour pour livrer bataille aux féroces hordes de Skeletor.

Oggy et les cafards

Si vous nous dites que vous n’avez jamais bu de chocolat chaud devant Oggy et les cafards en rentrant de l’école, alors vous mentez à coups sûr ! Oggy, un chat bleu anthropomorphe est sans cesse harcelé par un trio de cafards : Joey, Deedee et Marky. Pour le moment, 1 seule saison est en ligne sur Netflix sur les 7 existantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Oggy and the Cockroaches (@oggy_official)

Avatar le dernier maître de l’air

Netflix a donné une deuxième vie à Aang, Katara, Sokka et Zuko puisque le célèbre dessin animé Avatar, le dernier maître de l’air a été adapté en série live-action. La série, qui date de 2005, a été adaptée par la plateforme.

Les Schtroumpfs

1 collection de la série, sortie en 1981, est en ligne sur Netflix avec 57 épisodes. La série pour enfant qui présente les aventures des Schtroumpfs, créatures bleues vivant dans un village paisible et essayant de lutter contre le méchante Gargamel a bercée notre enfance.

Détective Conan

Enfin, la première saison avec 42 épisodes de Détective Conan est sur Netflix depuis le 15 septembre. Les aventures du plus grand des petits détectives est l’occasion de se replonger avec ferveur dans le manga culte. Réalisée par Kenji Kodama et Yasuichiro Yamamoto, l’animé Détective Conan a connu un énorme succès au Japon, mais aussi en France, où il a marqué toute une génération sur France 3.