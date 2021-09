Cendrillon : en quoi le film sur Amazon Prime n’a rien à voir avec la version classique ?

Si vous avez aimer le film d'animation culte de Disney Cendrillon, alors rendez-vous sur Amazon Prime Video pour une version revisitée, beaucoup plus féministe et correspondante aux temps modernes. Le film est disponible sur la plateforme depuis le 3 septembre 2021.

Camilla Cabello dans le rôle de Cendrillon

C’est la chanteuse et actrice Camila Cabello qui incarne Cendrillon, dans une une histoire beaucoup plus moderne que ses versions précédentes ! En effet, le casting est plus diversifié puisque l’actrice est cubano-américaine, loin de la blondeur de la Cendrillon classique. De plus, beaucoup de personnes de couleurs et d’origines différentes sont aussi présentes. Enfin, c’est l’acteur Billy Porter qui représente la marraine la bonne fée.

Un scénario plus léger et des chansons modernes

L’histoire n’est pas à prendre au 1er degrés, plusieurs répliques sont drôles et Cendrillon se veut plutôt drôle. Le prince Robert n’est pas juste là pour le décor et se veut également amusant, tout comme le roi et James la souris. De plus, les chansons sont moins sérieuses, moins prout prout : Perfect d’Ed Sheeran ou bien Material Girl de Madonna.

Une version féministe

Dans la version originale, Cendrillon a pour but de chercher l’amour et c’est tout alors que dans la version avec Camila Cabello, Cendrillon veut se concentrer sur sa carrière et non sur l’amour. D’ailleurs à un moment donné du film, un choix se pose entre sa carrière et son amour pour le Prince, un choix difficile mais qui s’offre à elle contrairement aux autres versions. Elle rêve de devenir styliste. De plus, la princesse sait qu’elle parle au Prince dès le bal, elle connait son titre royal, contrairement à la version du film d’animation. Enfin, Cendrillon ne perd pas l’une de ses chaussures dans l’escalier, elle enlève juste sa pantoufle parce qu’elle a mal aux pieds une fois le charme magique rompu et balance une des pantoufles de verre à la tête d’un valet.

La citrouille ne se transforme pas en carrosse et la robe apparaît en pétales de fleurs

L’histoire change complètement puisque la citrouille ne se métamorphose pas en transport de luxe, en effet, c’est un coffre qui se change en carrosse. Et lorsque Cendrillon se transforme avec sa marraine la bonne fée, la robe se crée à l’aide de pétales de fleurs alors que dans la version animée elle se crée par magie.

La nouvelle version proposée par Amazon Prime est donc bien différente de toutes les autres versions de Cendrillon que l’on a pu regarder auparavant. Beaucoup ont appréciés le film : « Déjà vu et j’ai adoré !« , « Il est top, merci Amazon !« , mais d’autres ne sont pas fans du changement et trouvent que ça va trop loin : « Je veux bien l’ouverture d’esprit blabla tout ça… Mais la bonne fée… Sérieux les gars ? C’est une caricature… Et vous êtes fiers ?« , « Quelle déception !!!!! Je n’aurais jamais cru autant souffrir en regardant un cendrillon. Un beau ratage….. ». Le film ne fait donc pas l’unanimité.