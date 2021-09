After – Chapitre 3 (Amazon Prime Vidéo) : les acteurs se confient sur les scènes de sexe compliquées à tourner

Pour que les acteurs soient motivés, tout est préparé en amont afin de leur offrir le meilleure confort possible. « Avant le tournage, on a déjà répété la mise en scène de ces scènes de sexe, la chorégraphie de l’ensemble. On est aidé par un coordonnateur de l’intimité. Et à la moindre question, on est toujours ouvert à un dialogue afin de permettre aux acteurs de se sentir à l’aise et que tout soit fait d’une façon professionnelle. C’est comme ça qu’on approche ces moments. » révèle la réalisatrice.

Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin à l’aise avec les scènes de sexe ?

Ce n’est pas toujours évident pour un acteur de tourner des scènes de sexe, surtout quand on est jeune. Mais pour Josephine Langford, ce n’est pas le cas. Elle a d’ailleurs confessée être à l’aise avec ces séquences, « J’ai vraiment l’impression de tourner une simple scène normale maintenant« . Lorsqu’on y met les moyens, comme l’explique Castille Landon, il faut expliquer clairement aux acteurs pourquoi ils font ce qu’ils font. C’est comme ça que la gêne ou le malaise s’effacent. »Au final, la chose la plus importante c’est probablement le confort et d’avoir le temps nécessaire pour tourner ces scènes. Ne pas avoir à se précipiter.« , explique la star du film.