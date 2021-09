Le Bal des Folles : le film poignant est disponible sur Amazon Prime

Ce film dramatique de 2h01 se passe dans les années 1880 , Eugénie est une jeune fille qui grandit dans une famille bourgeoise dans les années 1880, elle est intelligente et a un fort caractère. Elle possède également la capacité d’entendre les morts, un don unique certes, mais qui fera son malheur car cela ne sera pas accepté dans sa société, qui la qualifierait de sorcière. Alors, lorsque sa famille le découvre, elle ne veut pas voir sa réputation entachée et l’envoie dans une clinique neurologique de La Pitié Salpêtrière. En effet, Eugénie effraie son père et son frère lorsqu’elle dit pouvoir communiquer avec les esprits. C’est le professeur Jean-Martin Charcot qui dirige le « service des hystériques » où des femmes jugées comme folles et hystériques ou déséquilibrées sont examinées et « soignées » par des médecins qui vont leur faire subir la misère au XIXe siècle.

Eugénie ne se démonte pas et continue à affirmer aux médecins qu’elle peut communiquer avec les morts, alors que cette attitude la condamne à prendre des bains d’eau glacée et à être enfermée dans un épouvantable cachot. Dans ces moments, ont du mal à démêler le vrai du faux car Eugénie est prise de convulsions lors de ses visions. Le Bal des Folles est un long-métrage inspiré du roman éponyme de Victoria Mas.

Un récit féministe très puissant réalisé par Mélanie Laurent porté par l’actrice Lou de Laâge

Le Bal des Folles va bien au delà qu’un simple film sur le regard d’une société sur la folie. En effet, Mélanie Laurent dénonce la misogynie de l’époque et la société patriacarle qui cherche à faire taire les femmes et à les faire passer pour des folles lorsqu’elles ne rentrent pas dans les normes. Mélanie Laurent nous montre que les fous ne sont pas toujours ceux que l’on croit. Il y a d’ailleurs un scène difficile à regarder, celle justement du bal des folles, organisé par le professeur Jean-Martin Charcot, où des médecins violent les femmes enfermées. Le temps d’une soirée, les hommes dansent avec les femmes déguisées en colombines, gitanes, zouaves et autres mousquetaires. Elles sont réparties dans deux salles différentes, d’un côté les idiotes et les épileptiques et de l’autre les hystériques, les folles et les maniaques.