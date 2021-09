The d’Amelio show : Découvrez tout à propos de la série réalité sur ces personnalités célèbres de Tik Tok !

On se demande souvent comment les stars qui font l’actualité sur les réseaux sociaux vivent réellement. C’est bien ce que nous propose Disney+ à travers une nouvelle série réalité. Il s’agit de ‘’The d’Amelio show’’ qui vous immerge dans le quotidien des stars Tik Tok, et surtout des D’Amélio. Apprenez-en plus dans la suite.

La série qui raconte la vie de Charli et Dixie D’Amelio

Disney+ annonce l’arrivée de « The D’Amelio Show », un programme en 8 épisodes à partir du 15 septembre ! https://t.co/u8fwjCAiVs — ActuMédias Outre-Mer (@Actusmedia) September 10, 2021

Vous faites peut-être encore partie de ces rares internautes qui n’ont aucune idée de Tik Tok. Dans le cas contraire, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu parler de Charli D’Amelio. Il s’agit en effet d’une jeune fille intégrant le rang des personnalités les plus suivies de ce réseau social.

C’est en 2019 que Charli a débuté ce parcours impressionnant par de simples vidéos de danse. Pourtant, plusieurs autres jeunes faisaient la même chose. Toutefois, sans savoir comment, la jeune fille a gagné énormément en célébrité au point de devenir une star.

À ses côtés, on retrouve également Dixie sa sœur qui en a également profité pour trouver sa place parmi les célébrités de Tik Tok. La petite famille tranquille du Connecticut a radicalement changé. Dans ce contexte, la plateforme Hulu a souhaité mettre en avant comment cela est arrivé. Voilà donc d’où est partie l’idée de la réalisation d’une série réalité sur la nouvelle vie que passe Charli et Dixie à Los Angeles. Les deux jeunes filles sont nées de Heidi et Marc.

La vie réelle des célébrités de Tik Tok

‘’The d’Amelio show’’ à première vue a tout l’air de ressembler à une version actualisée de la série documentaire ‘’L’incroyable Famille Kardashian’’. Cependant, ça va un peu plus loin. On y retrouve une première saison qui compte jusqu’à huit épisodes. Ces derniers montrent l’envers du décor de chaque jour que passe la famille D’Amelio.

C’est le moment de découvrir ce que ça fait de vivre avec un nombre d’abonnés au-delà des 120 millions. Aussi, des sujets tels qu’une probable rivalité entre les sœurs sont évoqués. Il est également question du type de vie normale d’adolescentes qu’elles peuvent avoir et les genres de pressions auxquelles elles sont sujettes chaque jour.

‘’The d’Amelio show’’ montre le maximum de choses possibles. La série porte un décryptage sur ces personnalités qui se sont hissées en idole en à peine quelques semaines.

De jeunes adolescentes qui tentent d’équilibrer leur vie

J’ai fini the D’Amelio show et ça m’attriste de voir à quel point les gens ont détruit cette fille de 17 ans… — Diego Ferez (@diegferez) September 15, 2021

Charli à seulement 16 ans, est parvenue à devenir la personne la plus suivie sur Tik Tok. La jeune fille n’a eu qu’à compter sur ses chorégraphies pour ravir l’attention de 120 millions d’abonnés. Sa grande sœur Dixie a également connu une ascension fulgurante avec ses 54 millions d’abonnés du haut de ses 19 ans.

Aujourd’hui, les sœurs essayent d’équilibrer leur vie sur le plan professionnel comme personnel. Dans ‘’The d’Amelio show’’, on peut en apprendre plus sur les parents de ces deux stars. Heidi la mère est mannequin tandis que Marc le père est un homme d’affaires. Ces derniers font de leur mieux pour élever des adolescentes qui font face presque toutes aux mêmes défis.