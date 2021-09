High School Musical : Disney + renouvelle la série pour une 3e saison… Quel bonheur !

La 2e saison de la série musicale s’est conclue il y a environ 1 mois sur la plateforme Disney+. Cependant, l’histoire n’est pas terminée et on entendra encore parler de East High. En effet, une saison 3 a été commandée pour High School Musical, et on s’attend déjà à quelques changements.

Déjà une suite pour High School Musical

LA SAISON 3 D’HIGH SCHOOL MUSICAL: LA COMÉDIE MUSICALE: LA SÉRIE A ÉTÉ ANNONCÉ. C’EST OFFICIEL🎉 pic.twitter.com/OdmS29tPYz — HSMTMTS FR🇫🇷 (@HSMTMTSFrance) September 14, 2021

Au vu du succès rencontré par High School Musical 2, il y avait de l’espoir pour qu’une suite soit prévue. Bonne nouvelle, c’est désormais officiel, le streamer américain a déjà tout prévu, et la commande pour une 3e saison est déjà effectuée. La célèbre création originale High School Musical revient donc bientôt sur les écrans des abonnés de Disney +. Un bonheur pour les fans qui ont déjà hâte d’y être. Cependant, il y aura des nouveautés pour ce 3e opus.

Déjà, certains risquent de devenir nostalgiques car on ne verra pas les couloirs de East High. En effet, pour cette 3e saison, nos lycéens préférés sont en vacances, et se rendent donc dans un camp de vacances. On est alors en plein été, une saison propice pour la romance. Les feux de camp seront ainsi au rendez-vous. High School Musical se déroule à Los Angeles pour la 3e saison, plutôt qu’à Salt Lake City. C’est donc officiel, les Wildcats changent de décors, pour un camp d’été.

Soulignons que cette idée ravie la production, et le showrunner Tim Federle en a parlé dans un communiqué. D’après lui, pour cette 3e saison, toute la production est bien contente de changer de lieu, et d’aborder les grands espaces. De même, il a adressé toute leur reconnaissance envers leur partenaire Disney +, pour continuer de soutenir la série et donc les Wildcats.

Qui sera de la partie pour la 3e saison ?

Cela se précise de plus en plus à certains niveaux pour cette 3e saison, mais on n’a pas encore toutes les informations. Aussi, le communiqué du Showrunner laisse planer le doute quant à la présence ou non de Ricky et Nini pour la suite. Alors qu’Olivia Rodrigo est maintenant une superstar de la chanson, les fans se demandent si elle pourra faire partie du casting.

Par contre, on sait que Joshua Bassett, qu’on a vu dans la série Grey’s Anatomy, sera de la partie. Il en va de même pour Sofia Wylie qui a joué dans Andi. Matt Cornett fera partie de cette saison 3, ainsi que Julia Lester. Dans le camp d’été, il y aura également Mark St Cyr, Larry Saperstein, Dara Renne, ou encore Frankie Rodriguez. Ils y sont tous pour avoir déjà endossé un rôle, et cette saison 3 promet déjà.

Cependant, le tournage de la série High School Musical n’a pas encore commencé, puisqu’elle vient à peine d’être commandée. Il n’y a donc pas encore de date de diffusion, mais la série pourrait bien sortir en 2022. Il faudra patienter un peu…