Kad Merad et Olivier Baroux : Le duo travaille actuellement sur leur film ‘’Mais qui a tué Pamela Rose ?’’ pour la chaîne Canal+ !

Une adaptation en série du film ‘’Mais qui a tué Pamela Rose ?’’ de Kad Merad et Olivier Baroux est toute proche de voir le jour. Ça promet sur Canal+.

Kad Merad et Olivier Baroux sont deux éternels complices. Le Parisien a fait une récente révélation dans laquelle on apprend que le film ‘’Mais qui a tué Pamela Rose ?’’ joué par les deux hommes sera adapté en série pour Canal+. Un projet encore en pleine écriture dont on vous apprend les grandes lignes.

Une nouvelle confirmée par les acteurs

Actuellement, Kad Merad est en pleine promotion du film ‘’Un Triomphe’’. Il n’a pourtant pas manqué l’opportunité de confirmer la nouvelle qui vient de tomber. L’homme assure que ‘’Mais qui a tué Pamela Rose ?’’ est en train d’être écrit sous forme d’une série. Ce film avait connu un succès flamboyant au cours de sa sortie en salles en 2003.

Près de 930 000 spectateurs avaient été enregistrés à l’époque. Malheureusement, ce n’était pas le cas pour la continuité de ‘’Mais qui a re-tué Pamela Rose ?’’ réalisé en 2012. Seulement 243 000 avaient poussé leur curiosité pour le voir en salles.

On se souvient encore des personnages tels que Bullit et Riper que les producteurs avaient créés lorsqu’ils exerçaient sur la radio ‘’Oui FM’’.

Un projet Canal+ pas du tout surprenant

Aucun effet de surprise ne peut découler de ce projet de série envisagé par Canal+. En effet, Kad Merad et Olivier Baroux avaient déjà mis en avant un troisième volet de leur film. Le 25 décembre 2020, le célèbre duo avait proposé un format audio qui dure 90 minutes à la chaîne. Ces dernières sont séquencées en 6 épisodes de 15 minutes chacune.

L’occasion a donc été offerte aux auditeurs de découvrir Bullit et Riper tout proche du burn-out. Les deux compères avaient été envoyés en cure dans le Colorado sur ordre du capitaine Donuts. L’objectif, c’était d’enquêter sur l’assassinat d’un fils du gouverneur de l’État. Dans ce contexte, on retrouvait un casting avec plusieurs noms assez connus du cinéma. Ce troisième volet proposé regroupait Laurence Arné, Thomas Ngijol, François Vincentelli, et même Stephan Wojtoicz.

Pour l’instant, certaines ombres demeurent. En effet, il n’est pas possible de savoir si une partie ou si l’intégralité de ces comédiens marqueront leur présence au générique de la prochaine série. Rien sur le scénario n’a encore été défini ou divulgué, ni même une date de sortie.

Une comédie policière qui a ravi plus d’un

‘’Mais qui a tué Pamela Rose ?’’ est une parodie des séries policières américaines qui narre l’histoire de deux agents du FBI. Bullit et Riper sont envoyés en mission pour élucider la mystérieuse mort de Pamela Rose. Pamela était une strip-teaseuse dont le corps a été retrouvé sans vie dans une chambre d’hôtel.

À l’origine, il faut souligner que ‘’Mais qui a tué Pamela Rose ?’’ était un sketch. Ce dernier était proposé par Kad et son ami sous forme de podcasts dans les années 2000. La crise sanitaire au cours du 2e confinement motivera les deux trublions à mettre en avant un film, ‘’Bullit et Riper’’. Il s’agissait alors de la 3e œuvre que comptera la saga ‘’Pamela Rose’’.