Only Murders in the Building : La nouvelle série comique aura bientôt une saison 2… grâce à Hulu !

Les fans n’auront peut-être pas à attendre longtemps, puisqu’une 2e saison est déjà en cours pour la série à succès Only Murders in the Building …

Aux USA, c’est la plateforme de streaming Hulu qui se charge de diffuser la série Only Murders in the Building. Pour les fans français, elle est disponible sur Disney+ Star, et on a une bonne nouvelle. En effet, selon une annonce officielle de Hulu, on apprend que la saison 2 a déjà été commandée. Les fans auront donc peu à patienter, puisque la diffusion de la 1ère saison n’est pas encore terminée.

Une saison 2 pour la série Only Murders in the Building

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)

La 1ère saison de la série est sortie il y a peu, et en ce moment, elle est diffusée sur la plateforme Hulu aux Etats-Unis. Les français aussi ont pu avoir accès à la série comique qui est déjà célèbre, grâce à la plateforme Disney+ France. Alors que cette toute 1ère saison n’est pas encore terminée en termes de diffusion, Hulu vient d’informer que la série sera renouvelée.

Alors qu’elle avait débuté comme une série comédie, Only Murders in the Building a rapidement fait tomber les fans dans une fiction policière. Cela n’a rien gâché, puisque le succès est toujours au rendez-vous, et que les éloges ne tarissent pas à propos de la série. Notons que la fin de la 1ère saison d’Only Murders in the Building est prévue pour le 19 octobre 2021. Déjà, elle fait partie des séries les plus suivies sur la plateforme Hulu depuis son lancement. On comprend que le streamer américain ait déjà commandé une suite.

L’une des raisons pour laquelle la série Only Murders in the Building a remporté un aussi grand succès, réside aussi dans le fait qu’elle regroupe de grands noms. En effet, les acteurs principaux sont Steve Martin, Selena Gomez et Martin Short. Ce trio improbable a particulièrement enchanté les téléspectateurs, et le président d’ABC Entertainment et de Hulu Originals, l’a confirmé. Ainsi d’après Craig Erwich, les fans ont beaucoup apprécié l’association d’humour, d’énigmes et aussi d’émotion. L’aventure ne pouvait donc pas se terminer ainsi.

De quoi parle la série ?

On savait bien que Mabel avait ce manteau dans toutes les couleurs ! Retrouvez un nouvel épisode de Only Murders in the Building chaque mardi en streaming sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/vJrSrAbGSg — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) September 16, 2021

La série a été créée en partie par Steve Martin, qui fait d’ailleurs partie des acteurs principaux de Only Murders in the Building. Dan Fogelman et John Hoffman ont également contribué à la création de cette série comique. L’œuvre tourne autour de 3 personnages, qui ont en commun, une passion pour les documentaires d’enquêtes criminelles.

Ils vivent tous dans un immeuble de l’Upper West Side, et les problèmes commencent lorsqu’un voisin dans l’immeuble, décède. Le trio pense qu’il s’agit d’un meurtre, et se donne pour mission, de découvrir ce qu’il s’est passé. Au fur et à mesure que leur investigation avance, les 3 voisins découvrent des secrets liés à leur immeuble. Pour la plupart, ils datent de plusieurs années, et ils redoutent qu’un tueur habite l’immeuble !

La série Murders in the Building compte des guest stars tels que Tina Fey, Sting, ou encore Adriane Lenos. Cette 1ère saison n’a pas encore tout dévoilé, qu’on rêve déjà de la seconde…