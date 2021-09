Star Trek saison 2 : Amazon Prime dévoile la bande annonce et commande une saison 3 !

Le retour d’un personnage culte dans Star Trek : Picard

C’était plutôt compliqué pour Patrick Stewart de revenir dans la peau du Capitaine Jean-Luc Picard. Il a en effet fallu prendre la relève du capitaine iconique de la franchise : James T. Kirk, et de son second tout aussi culte, Spock. Voilà maitenant que Patrick Stewart est de retour dans la série Paramount+ Star Trek : Picard, après avoir joué dans la série Star Trek : La Nouvelle Génération, et dans quatre longs-métrages.

La bande annonce dévoilée par Amazon Prime

« Ils voulaient fuir le passé : ils vont devoir s’y aventurer. Entre visages familiers et menaces temporelles : la saison 2 de Star Trek : Picard arrive en février 2022. », voilà comment la plateforme de streaming annonce le retour de la série dans son catalogue. On s’imagine donc que la série va encore jouer avec son élément préféré : le temps. Picard dit d’ailleurs que « le temps a été brisé » et ce n’est jamais vraiment bon signe ! En effet, Picard est obligé de retourner dans le passé pour sauver le futur. Entouré de ses compagnons, Jean-Luc Picard devra affronter le 21ème siècle et surtout la Reine Borg, interprétée par l’actrice Annie Wersching qui rejoint le casting de la série.

Le nouveau trailer présente le commandant Picard, découvert dans Star Trek : la nouvelle génération face à son adversaire Q. On peut effectivement apercevoir que Q, joué par John de Lancie, fait son grand retour. De grandes retrouvailles sont donc à prévoir. De plus, il a l’air de venir compliquer les choses à bord de l’équipage. Ce dernier pourrait bien être l’homme à abattre pour remettre de l’ordre dans l’univers étant donné qu’il est amateur de manipulation temporelle, reste maintenant à savoir dans quel camp il est.

Seven of Nine ne porte plus son implant Borg au-dessus de l’œil

Il se pourrait que des modifications temporelles aient eu des conséquences sur la vie du personnage interprété par Jeri Ryan. En effet, ce dernier ne porte plus son implant Borg au-dessus de l’œil. Mais alors pourquoi ? Quelque chose aurait probablement changé dans le passé si on analyse bien la bande-annonce accompagnée d’une musique inquiétante.

La saison 3 de Star Trek : Picard déjà commandée !

CBS Access All, la chaine d’origine de la série, a annoncé avoir renouvelé la série pour une saison 3, de quoi ravir les fans, sachant que la saison 1 avait été très populaire auprès du grand public. « J’ai vraiment trop hâte ! La saison 1 était une véritable suprise !!! J’ai adorée !!! Mais pas un épisode par semaine svppppppp« , peut-on lire en commentaire sous l’annonce de la sortie de la saison 2 de Star Trek : Picard. Et vous, vous regardez la série ? Que pensez-vous de l’annonce d’une saison 3 ?