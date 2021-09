Drop Dead Diva : La chaîne CBS va réaliser un reboot de la série… Les fans vont apprécier !

Pour le bonheur des fans de Drop Dead Diva, Josh Berman qui en est le créateur, a décidé d’en faire un reboot. Cette nouvelle aventure sera intitulée Drop Dead Dave, et elle va naître de la collaboration entre le créateur de la série initiale, et la célèbre chaîne américaine CBS.

Le projet entre Josh Berman et CBS

C’est maintenant officiel, la chaîne américaine CBS prépare en ce moment, un reboot de la série Drop Dead Diva. C’est Josh Berman qui avait créé et produit la série, et c’est lui qui se charge également de son reboot. Celui-ci sera intitulé « Drop Dead Dave », et ressemblera un peu à l’original.

Cependant, il y aura une différence majeure sur laquelle la série se basera. En effet, dans Drop Dead Diva une mannequin superficielle nommée Deb, ressuscite dans le corps d’une avocate au QI élevé. Cette dernière, se prénomme Jane Bingum, et son personnage est joué par Brooke Elliott. Dans Drop Dead Dave, c’est un jeune homme qui se retrouve dans le corps d’une femme.

Notons que le créateur Josh Berman était également le producteur de la série originale. Il se chargera de cet autre projet avec sa société de production Osprey Productions. Aussi, il sera également en partenariat avec Jamie Babbit, ainsi que Sony Pictures Television. Avec Drop Dead Diva, le but de la série était de casser les mythes de la beauté. Le reboot Drop Dead Dave abordera quant à elle, l’identité de genre, et la politique sexuelle. La série Drop Dead Diva a été faite en 6 saisons, mais on ne sait pas encore si le reboot aura une telle chance.

De Drop Dead Diva à Drop Dead Dave…

CBS développe un reboot de Drop Dead Diva qui s’appellerait Drop Dead Davehttps://t.co/5pDeKiuOmh pic.twitter.com/kIFJAWG23s — Le Serigraphe (@LeSerigraphe_) September 17, 2021

Il n’y a pas de doute, la série comique Drop Dead Diva a tenu les fans en haleine pendant tout le temps ou elle a été diffusée. Un véritable succès pour cette sitcom devenue célèbre. D’ailleurs, l’œuvre a été nominée plusieurs fois au GLAAD Media Awards, mais également aux Image Awards, et aux Prism Awards. Concernant le reboot, comme nous l’avions évoqué, ce sera différent. La situation particulière de résurrection dans le corps d’une autre personne, se vivra d’un point de vue masculin.

On est donc en présence de Dave, qui est un jeune avocat superficiel. Décédé dans un accident, son âme est transférée dans le corps de Rita. Il s’agit d’une brillante avocate plus âgée, qui n’a pas une vie facile. Dave se voit contraint de vivre dans la peau d’une autre personne, qui surtout, est une femme. Du fait de cette situation improbable, il est obligé de revoir toutes ses perspectives sur la vie. Son identité n’est plus la même, et on s’attend à une situation aussi compliquée que comique. Ce sera sûrement le cas, surtout que c’est le même créateur qui se charge de ce projet également.

Pour le casting, rien n’a encore fuité, et on se demande bien si les personnages de Drop Dead Diva interviendront dans Drop Dead Dave.