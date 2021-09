House of the Dragon bientôt sur les écrans : Apprenez-en plus sur la date de sortie de la série spin-off de Game of Thrones !

La célèbre série ‘’Game of Thrones’’ vous manque ? Apprêtez-vous à être bientôt embarqué dans son spin-off ‘’House of the Dragon’’ qui s’annonce spectaculaire.

Cela fait un peu plus de deux ans que la série ‘’Game of Thrones’’ a connu ses derniers épisodes. Cependant, même si elle ne va plus se poursuivre, les fans attendent avec impatience l’arrivée de son spin-off. Il s’agit de ‘’House of the Dragon’’ dont on vous en apprend davantage dans la suite.

Des adaptations télévisées de Game of Thrones

De nouvelles images pour « House of the Dragon » montrent que le préquel de « Game of Thrones » sera sanglant et chaotique https://t.co/3t5j5Tadsy — Vanity Fair France (@VanityFairFR) September 15, 2021

Créée en 2011, Game of Thrones est un drame historique fantastique. La série a connu une fin dévastatrice sur HBO après avoir régalé ses fans sur près de huit saisons de diffusion. Game of Thrones a présenté une conclusion polémique. Cette dernière a d’ailleurs engendré beaucoup de discordes et de nombreuses critiques dans le rang des téléspectateurs.

Néanmoins, même après cette fin, les fans pourront continuer à profiter des adaptations télévisées issues des sagas écrites par George R. R. Martin. Pour l’heure, HBO est en pleine préparation de ‘’House of the Dragon’’, l’œuvre la plus attendue jusqu’à présent.

Que dire de House of the Dragon ?

Il s’agit d’un spin-off qui s’inspire du roman Feu et Sang de George R. R. Martin. On y retrouve le récit du règne de la Maison Targaryen. L’histoire débute un siècle environ après que Aegon I. ait conquis les sept royaumes de Westeros. Pour mieux dire, on se retrouve à 200 ans avant que les événements de Game of Thrones ne débutent.

La sortie de »House of the Dragon’’ est prévue pour 2022 et son tournage a débuté fin printemps dernier. Officiellement, HBO n’a encore révélé aucune date précise et il ne s’agit que d’une estimation. Plusieurs fans de la série originale s’avancent déjà sur la date à laquelle HBO fera l’annonce.

La date de sortie de House of the Dragon sera-t-elle annoncée lors de la convention organisée par HBO ?

Rendez-vous Mercredi 22 septembre sur #Twitch, à 20h, pour parler des photos de tournage de #HouseoftheDragon ! ➡️ https://t.co/plVmMtTDxL — La Garde de Nuit (@gardedenuit) September 19, 2021

Au cours du mois de février 2022, HBO a l’intention d’organiser une convention officielle de fans de la série Game of Thrones. En effet, il s’agit d’un événement qui ne s’est jamais produit au cours des huit saisons de cette série. Par ailleurs, depuis que HBO a laissé la série se terminer en 2019, plus aucune convention n’a été organisée jusqu’à ce jour.

Selon les adorateurs de la série, il y a de fortes chances que la convention ait un objectif spécifique. La maison de production pourrait bien passer par ce canal pour présenter la bande-annonce officielle de House of the Dragon. La date de la sortie tant espérée sera probablement annoncée durant cet événement.

Le tournage de House of the Dragon se poursuit actuellement au Royaume-Uni. Des photos officielles des coulisses ont déjà été reçues par les fans du drame. Ces dernières pourront servir de teaser dans l’attente de la date de sortie.

Au casting, il faudra compter sur Matt Smith de Doctor Who, Olivia Cooke de Batesmotel, ainsi que Emma D’Arcy de Truth Seekers et Paddy Considine connu dans The Outsider.