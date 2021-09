Stranger Things : L’actrice principale de la série rembobine… Elle fait partie du casting d’un nouveau film !

Le film sera intitulé « The Cow » et en effet, Winona Ryder fait partie des acteurs ayant été choisis pour le casting. Pour rappel, le réalisateur dudit film est Eli Horowitz. On le connaît pour avoir co-créé la série Amazon « Homecoming ».

Winona Ryder dans The Cow

Dans la série Stranger Things, Winona Ryder était l’actrice principale. Son jeu d’acteur a dû être remarqué, puisque la belle vient d’entamer un nouveau projet. Ainsi, elle interprétera un nouveau personnage dans The Cow. Il s’agit d’un film encore en préparation, et une partie du casting est déjà connue.

En plus de Winona Ryder, il y aura John Gallagher Jr qui a joué dans 10 Cloverfield Lane. Brianne Tju qui s’est faite remarquer dans 47 Meters Down : Uncaged, sera de la partie. Il y aura aussi Dermot Mulroney qui a fait Identité secrète, et aussi Owen Teague qu’on a vu dans Mrs. Fletcher.

Concernant la réalisation de ce long-métrage, cela revient à Eli Horowitz comme notifié plus haut. Ce dernier est connu pour avoir co-créé Julia Roberts et Janelle Monae, la série d’anthologie d’Amazon. Cela a duré 2 saisons, et Eli Horowitz a aussi coécrit avec Sam Esmail pour Homecoming.

Cependant, The Cow sera sa 1ère réalisation, et pour ce film, il a coécrit le scénario avec Matthew Derby. Notons que la production du long métrage est finie récemment. Malgré tout, l’intrigue n’a pas encore été révélée aux fans. De même, aucun indice n’a encore été donné en ce qui concerne la date de sortie du long métrage.

Une idée de l’intrigue…

Il y aura donc des acteurs talentueux aux côtés de Winona Ryder, pour ce thriller que l’équipe de production a qualifié de mystérieux. Concernant l’intrigue et le synopsis, tout est gardé au secret pour le moment, même si la production du long métrage s’est déjà achevée. Deux boîtes de production se sont occupées du film, et l’une d’entre elles est de Singapour, il s’agit de mm2 Entertainment. Quant à la seconde, c’est BoulderLight Pictures. Cette dernière est connue pour être spécialisée dans les films science fiction, d’action, et des films d’horreur surtout.

Cela nous donne une idée du genre de thriller que sera The Cow. Dans une interview, il a été annoncé que le long métrage était un film historique. On attend encore pour avoir plus de détails sur ce film à venir, qui semble entourer de bien de mystères.

En ce qui concerne l’actrice de Stranger Things, Winona Ryder, à 49 ans, elle est connue pour avoir une filmographie conséquente. On l’a déjà vu dans The Plot Against America, ou encore dans l’une des adaptations des quatre filles du Docteur March, datant de 1994. Cependant, sa route ne se sépare pas pour autant de Stranger Things. En effet, c’est confirmé, Winona Ryder reprendra le rôle de Joyce Byers dans la saison 4 de la série, et ce sera en 2022.

La belle actrice ne s’ennuie donc pas, on a hâte de la voir dans The Cow.