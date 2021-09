Mare of Easttown : La star de la série, Kate Winslet, fait des révélations à propos de la saison 2 de la série… « Toujours en discussion » !

Alors que les fans se posent moult questions concernant la série Mare of Easttown, c’est l’actrice principale qui nous en dit plus. Ainsi, d’après Kate Winslet, puisque la série a réalisé une impressionnante performance aux Emmys, il y a de l’espoir. D’après celle-ci, des discussions sont en cours pour une potentielle saison 2 de Mare of Easttown.

Plusieurs prix pour la série à succès Mare of Easttown

Kate Winslet Says ‘Mare Of Easttown’ Is Shifting “How Leading Ladies Are Seen”; Emmy Winner Waiting On Season 2 Scripts – Backstage https://t.co/ChsoTOh27i — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 20, 2021

Son rôle de détective titulaire dans la série à succès Mare of Easttown, a valu de nombreux prix à Kate Winslet. Pour rappel, c’est Brad Ingelsby qui est à la création de cette œuvre, et pour la réalisation, Craig Zobel s’en est chargé. Dans la série, les téléspectateurs suivent Kate Winslet dans son enquête. Celle-ci doit faire la lumière sur le meurtre d’une jeune mère. Cela se passe à Philadelphie, et la détective doit aussi composer avec ses traumatismes qui ressurgissent du passé.

Les critiques ont été très positives pour cette série de HBO, dont le succès a été immense. Pendant plusieurs semaines consécutives lorsque la série est sortie, il y a eu une croissance des audiences sur la chaîne. Notons que cela n’était arrivé qu’une seule fois sur la chaîne jusque-là, un véritable exploit. Au moment de la diffusion de la finale de la saison, un record a été battu. En effet, ce fût l’épisode de HBO Max le plus regardé de tous les temps. De même, les utilisateurs ont tellement sollicité le service de streaming que les serveurs sont tombés en panne le jour de la diffusion. Bien après que la finale ait été mise en ligne, cela a continué.

Par ailleurs, Mare of Easttown a pu remporter 4 prix, après avoir été nominée dans 16 catégories aux Emmys 2021. Cela pourrait amener à reconsidérer les choses par rapport à une possible saison 2.

Kate Winslet nous en dit plus

La saison 2 de Mare of Easttown est officiellement en discussion – https://t.co/YHRscw7WKd pic.twitter.com/cAFY0RHKdZ — Première Séries (@SeasonPremiere_) September 15, 2021

Il y a peu, la star de la série, la grande actrice Kate Winslet, a révélé que pour Mare of Easttown 2, des discussions étaient en cours. Cependant, rien n’a encore été confirmé, mais au vu des nombreuses performances, il se pourrait bien qu’il y ait une suite. Personne ne s’attendait à un tel succès avec cette série. D’après Kate Winslet : « Il y a eu des conversations à ce sujet, bien sûr, parce que le succès de la série nous a vraiment tous surpris. Des conversations ont lieu, mais je pense que tant que les scripts ne sont pas en place, nous pouvons vraiment y répondre, et savoir quelle pourrait être l’histoire complète d’une saison 2 et où Mare va. ».

Il faut savoir que pour son rôle dans Mare of Easttown, celle qui a incarné Rose dans Titanic, a remporté une 2e victoire aux Emmy dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série limitée. En effet, Kate Winslet avait déjà remporté un prix pour son rôle dans la série Mildred Pierce de HBO.

Concernant Mare of Easttown 2.0, les créateurs ne semblent pas très emballés par une suite, à moins qu’ils ne trouvent une bonne histoire. Cela signifie qu’il y a quand même de l’espoir, parce que rien n’est encore décidé…