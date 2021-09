The Voyeurs : le nouveau film original Amazon Prime est disponible !

De quoi parle le film Voyeurs ?

Il s’agit d’un thriller érotique qui tourne autour d’un couple, Pippa (Sydney Sweeney) et Thomas (Justice Smith) et qui emménagent dans l’appartement de leur rêve à Montréal. Seulement, comme on s’y attends, leurs grandes fenêtres offrent une excellente vue sur l’appartement de leur voisin Seb (Ben Hardy) et Julia (Natasha Liu Bordizzo), un couple au physique de rêve et à la vie sexuelle développée. Pippa travaille dans un cabinet d’ophtalmologie alors que Thomas est musicien. Seb est un photographe qui travaille chez lui et sa copine Julia est une ex-mannequin.

Pippa et Thomas sont intrigués par leurs voisins et commencent à les espionner pour se distraire, mais ils vont passer au stade supérieur quand ils vont commencer à les espionner pendant leurs moments intimes. Cette curiosité malsaine, qui grandit au fur et à mesure du film, va mettre leur couple en danger. En effet, (attention spoiliers), Pippa et Thomas vont découvrir que Seb trompe Julia. Pour en avoir le coeur net et surtout pour connaître la suite de l’histoire, ils vont continuer d’espionner le couple jusqu’à mettre leurs voisins sur écoute. Pippa va même jusqu’à entrer en contact avec leurs voisins, ce qui déclenche une suite d’évènements catastrophes.

Amazon Prime Video dévoile la bande annonce sur Instagram

La bande annonce laissée par Amazon Prime Video n’est pas vraiment représentatives du film, on vous rassure, il est tout de même plus agréable de le regarder, surtout pour la dernière demi-heure ! Elle tend à la réflexion, moi à la paranoïa. Dans les commentaires, les avis sont partagés sur Instagram. En effet, certains disent ne pas vraiment avoir apprécié le film mais d’autres évoquent surtout la fin comme surprenante et qu’il faut absolument voir le film pour le comprendre.

Une morale à l’histoire

La question est alors la suivante : est-ce moralement acceptable d’être curieux à ce point si c’est pour dénoncer un acte de tromperie par exemple ? Car en effet, espionner leurs voisins ont permis au couple d’apprendre que Seb était infidèle et leur donne envie de le dénoncer. Mais si ces technologies n’existaient pas, alors ils ne seraient pas au courant, ne se mêleraient pas de ce qui ne les regardent clairement pas.

Le film de Michael Mohan est plutôt explicite puisqu’il montre ouvertement des scènes dénudées, il y en a d’ailleurs beaucoup, ce qui laisse même le scénario un peu fade, voir irréaliste. Amazon Prime sur son compte Twitter conseille même de ne pas regarder le film avec ses parents, sous peine d’être gêné. La première partie du film est un peu lente, selon les critiques que nous avons pu lire sur Allociné et The Voyeurs n’a pas réellement de rebondissement.