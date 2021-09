On My Block : la 4ème et dernière saison sort le 4 octobre sur Netflix, la bande annonce !

Le final de On My Block nous a laissé avec un saut dans le temps de deux ans vers la fin de l’épisode et a vu tous nos personnages préférés grandir et vivre leur vie d’adulte. La saison 4 devrait alors combler le vide de ceux années. Ensuite, nous espérons découvrir ce qui arrive à Monse et César entre maintenant et le saut dans le temps et en apprendre davantage sur Spooky, a-t-il vraiment abandonné la vie de gang ? Comment César est-il parvenu à gravir les échelons dans le gang ? Et surtout, qui garde contact dans la bande, est-ce que le groupe va se diviser ?

Certaines personnes qui ont l’oeil on remarqué un détail de la plus haute importance. En effet, la classification officielle de la série a changée, passant de TV-14 à TV-MA. Cela nous indique que la saison 4 sera beaucoup plus sombre et comportera des thèmes plus sérieux, matures. En tous cas, nous en saurons plus le 4 octobre puisque Netflix vient de dévoiler la date de sortie de la saison 4 !