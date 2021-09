After, Chapitre 3 : Amazon Prime dévoile la bande annonce est la date de sortie du film

Prochainement, vous pourrez retrouver Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin sur vos écrans. En effet, dans 1 mois tout pile, le 22 octobre, on pourra suivre leur histoire d'amour passionnée sur Amazon Prime Video, qui vient tout juste de dévoiler un nouveau teaser !

After, tiré du roman d’Anna Todd

C’est le troisième film tiré du roman d’Anna Told qui sort bientôt sur Amazon Prime. Le long-métrage suit les aventures de Tessa (Josephine Langford), promis à un avenir tout tracé jusqu’au moment où elle rencontre Hardin (Hero Fiennes Tiffin), un homme grossier, immature, provocateur qui lui fait perdre tout son contrôle. Entre l’amour et la haine il n’y a qu’un pas. Nous suivons maintenant leur relation toxique depuis deux films.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Josephine Langford (@josephinelangford)

Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin seront de retour le 22 octobre.

La plateforme Amazon Prime Video avait déjà dévoilé la sortie du troisième volet il y a peu de temps : elle est en effet prévue pour le vendredi 22 octobre, soit dans un mois tout pile à partir d’aujourd’hui. On va continuer de suivre leur relation passionnelle, qui sera une nouvelle fois mis à l’épreuve. En effet, Tessa sera concentrée sur sa vie professionnelle et son avenir et sera prête à s’envoler vers Seattle pour faire le job de ses rêves. Une idée qu’Hardin aura du mal à accepter. En effet, le jeune homme aura du mal à partager sa dulcinée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hero Fiennes Tiffin (@hero_ft)

De plus, le père de Tessa va faire son grand retour dans sa vie et va semer le trouble. Pas sûr qu’il valide Hardin, le copain de Tessa. Est-ce que ce dernier va suivre Tessa vers ses rêves ou devra-t-elle se sacrifier afin de sauver son couple ? On en saura plus le 22 octobre prochain.

Amazon Prime Video dévoile la bande annonce du chapitre 3 d’After

Un an après le deuxième volet, Amazon Prime Vidéo annonce dévoile un nouveau teaser, pour le mois prochain. Le voici :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amazon Prime Video France (@primevideofr)

Le résumé est le suivant : « Tessa entame un nouveau chapitre de sa vie, mais alors qu’elle se prépare à emménager à Seattle pour son job de rêves, la jalousie et le comportement imprévisible d’Hardin s’intensifient et menacent leur relation. La situation se complique davantage lorsque le père de Tessa fait son retour et que des révélations choquantes sur la famille d’Hardin surgissent. Tessa et Hardin vont alors devoir décider si leur amour vaut la peine de se battre ou s’il est temps pour eux de prendre des chemins différents. »

Les internautes ont l’air ravis d’enfin revoir Tessa et Hardin sur les écrans : « TROP HÂTE OMGGG« , « Troooop hate de le voir ce film ! On compte les jours !« , « Vivement le 22 octobre« , peut-on lire en commentaires.

Au casting de After : Chapitre 3, on retrouvera donc Josephine Langford et Hero Fiennes Tiffin dans les rôles principaux, aux côtés de Louise Lombard, Stephen Moyer, Angela Sari, Atanas Srebrev et Anton Kottas, Rob Estes, Arielle Kebbel, Chance Perdomo, Frances Turner, Kiana Madeira, Carter Jenkins et Mira Sorvino. Nous avons hâte d’être le 22 octobre prochain pour pouvoir regarder le film sur Prime Vidéo.