Sex and the City : Des images de « Just Like That », le reboot de la saga ont été dévoilées par HBO !

Le reboot de la saga Sex and the City a été annoncé depuis un bon moment, et on vient d’avoir les 1ères images offertes par la plateforme HBO Max…

La mini-série de la saga Sex and the City sera bientôt disponible, et pour faire patienter, la production a laissé échapper quelques images croustillantes. Le reboot de cette saga est intitulé »Just Like That », et il promet plein de rebondissements.

Enfin le reboot Sex and the City dans les prochaines sorties de HBO max !

La chaîne américaine HBO Max a profité de la 73ème édition des Emmy Awards pour dévoiler des images inédites de ses prochaines séries. Parmi celles-ci, on a découvert un court extrait de « And Just Like That… » et ça nous fait (clairement) trépigner d’impatience… 👀 pic.twitter.com/uzUOMEBrhO — Grazia France (@grazia_fr) September 21, 2021

Lors de la 73e cérémonie des Emmy Awards, on a vu beaucoup de choses, dont des looks magnifiques, et des récompenses. Cependant, pour les fans, il y avait surtout la bande annonce des œuvres qui allaient bientôt sortir sur la plateforme HBO. Parmi elle, le reboot de la saga Sex and the City. Intitulé « Just Like That », il s’agit d’une mini-série, et on a pu voir les 1ères images de façon officielle.

Certes, le teaser présenté par la plateforme de streaming a duré à peine une minute au total, mais cela a été assez intense. Les images montrées concernaient plusieurs films très attendus, dont « Dune ». Celui-ci est déjà disponible en salle. On a également vu des images de « Matrix 4 – Resurrections », qui lui, sortira en décembre 2021. Il y avait aussi les premiers extraits des séries « Peacemaker » qui vont faire partie du catalogue de HBO en janvier 2022. Quant à la série « Euphoria », la 2e saison va être disponible sur la plateforme au cours de l’été 2022.

Outre ces annonces, ce qui a réellement intéressé les fans de la saga Sex and the City, ce sont les images inédites du reboot de cette œuvre.

Que retenir des premières images de « Just Like That » ?

Des extraits du reboot de Sex and the City dévoilés ! https://t.co/WTULnFcvxo Après des semaines d’attente, la plateforme HBO Max a dévoilé les premières images de « Just Like That », la mini-série reboot de Sex and the City… Pas de déception ! — Les Eclaireuses RSS (@LeseclaireusesR) September 21, 2021

Ça a été très long pour les fans qui attendent ce reboot depuis des années. Finalement, HBO Max en a montré quelques images lors de la présentation des nouveautés, en ce qui concerne les films et séries à venir sur la chaîne. D’après ce qui a été vu, on peut dire que ça valait le coup d’attendre si longtemps pour voir « Just Like That ».

Pour ce qui est des images révélées, les fans ont pu voir 3 des actrices principales de la série Sex and the City. Il s’agit respectivement de Carrie, Miranda et Charlotte, jouée par Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis. Des fuites avaient déjà révélé que Samantha ne ferait pas partie de la bande pour le reboot, et cela a été confirmé. En effet, on n’a pas vu Kim Cattrall dans la bande d’amies. M. Big est de retour pour la mini-série, ce personnage est toujours interprété par Chris Noth. Il y a eu plusieurs rumeurs à propos de ce reboot, et certaines affirmaient que Carrie et Big seraient ensemble. Grâce à la bande annonce de HBO, cela a été confirmé.

Avec ces images, les fans espèrent que l’attente ne sera plus trop longue avant la sortie de la mini-série tant attendue. Déjà, il faudrait aussi que la plateforme annonce une date officielle aux fans.