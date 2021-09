Y, le dernier homme : que vaut sur la nouvelle série Disney+ ?

Adaptée d’une série de comics de Brian K Vaughan et Pia Guerra (Urban Comics), la première saison de Y, le dernier homme comprend 10 épisodes et vous pourrez découvrir les 3 premiers épisodes depuis le 22 septembre prochain dans la rubrique Star de Disney+. Apparue en 2021, cette rubrique est destinée aux adultes et regroupe à sa sortie plus de 250 films et 40 séries. Vous pouvez y retrouver “Y, le dernier homme”, mais également d’autres nouveautés à ne pas rater comme « American Horror Stories« .

De quoi parle la série Y, le dernier homme ? Y, le dernier hommeest votre nouvelle série de l’automne. Elle suit le destin de Yorick Brown, le dernier homme ayant survécu à une épidémie qui a supprimé tous les mammifères possédant un chromosome Y de la surface de la Terre. Comment se fait-il alors que Yorick soit le seul et l’unique survivant. Surtout, comment va-t-il survivre dans ce nouveau monde plongé dans le chaos et essentiellement dirigé par les femmes.