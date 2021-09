Amazon Prime Video: Eddie Murphy signe un contrat avec la plateforme pour trois films !

Eddie Murphy avait déjà travaillé pour Netflix, le voici maintenant rendu chez la concurrence puisqu’il va travailler avec Amazon Prime Video pour trois films.

Amazon Prime fait confiance à Eddie Murphy. Eddie Murphy est un acteur plutôt reconnu et passionné par ce qu’il fait. En effet, l’homme de 60 ans a gagné plus de 100 millions de dollars tout au long de sa carrière ! Il a un humour hors paire et mis en avant notamment grâce son dernier grand rôle dans la série Netflix Dolemite Is My Name, où il a pu décrocher une nomination au Golden Globe. Alors quand la plateforme lui a proposé de renouvelé leur contrat afin de collaborer ensemble pour encore 3 films, c’est naturellement que l’acteur accepte de signer le contrat. C’est donc mercredi 22 septembre qu’Amazon Studios a annoncé que l’acteur avait signé cet accord avec la plateforme de streaming. Il pourra donc développer ses projets de films originaux, mais pas que ! En effet, Eddie Murphy pourra aussi jouer dans ses propres films. La chance !

Eddie Murphy has signed a 3-picture and first look film deal with Amazon Studios. Under the deal, he will star in at least 3 films for Amazon Prime Video. pic.twitter.com/7VJCCHJiDZ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 22, 2021

Après le succès du film Un Prince à New York 2, mis en ligne en mars 2021 sur Amazon Prime Video, Eddie Murphy va faire plaisir à ses fans en se lançant dans une nouvelle aventure avec la célèbre plateforme de streaming. La directrice d’Amazon Studios, Jennifer Stalke, est toute autant conquise que les fans. En effet, elle explique que »Eddie est une légende devant et derrière la caméra ». Elle ajoute à son discours : « Avec un génie indéniable autant pour la comédie que pour le drame, nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de contribuer à perpétuer la tradition et d’accueillir officiellement Eddie dans la famille Amazon. »

Eddie Murphy joue sur tous les tableaux !

Certes, il a signé pour 3 films avec Amazon Prime, mais l’acteur continuera aussi à jouer pour Netflix. En effet, il jouera dans une comédie avec le célèbre acteur Jonah Hill, qui traitera notamment de l’amour moderne et du choc des cultures. Ce n’est pas sa première collaboration avec Netflix puisqu’il a été remarqué en 2019 dans la série Dolemite is My Name. Aucune des plateformes n’aura son exclusivité, comme ça, pas de jaloux.

Plus de 30 ans après le film de John Landis, #Coming2America, la suite d' »Un prince à New York », sortira directement sur @PrimeVideoFR le 5 mars 2021. Eddie Murphy retrouve pour l’occasion le réalisateur de « Dolemite Is My Name », Craig Brewer. pic.twitter.com/wml0NkCrmn — AlloCiné (@allocine) November 20, 2020

Eddie Murphy n’est pas le seul à faire confiance à Amazon Prime Video

En effet, le plus grand concurrent de Netflix avec Disney + collectionne les partenariats de qualité. Aujourd’hui d’ailleurs, le vendredi 24 septembre, est diffusé le 3e défilé Savage x Fenty de Rihanna en exclusivité sur Amazon Prime Video. Le 8 octobre, c’est Justin Bieber qui prendra la relève avec son film documentaire « Our World ». Des stars internationales qui font la différence en termes de qualité ! En tous cas, nous sommes impatients de découvrir le talent d’Eddie Murphy dans son futur film pour Netflix avec Jonah Hill mais également dans ces 3 prochains films avec Amazon Prime Vidéo, qui ne devraient pas sortir de si tôt.