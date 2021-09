The Girl Before : Le casting de la mini-série connaît désormais une nouvelle tête… Bienvenue Gugu Mbatha-Raw !

La nouvelle série The Girl Before va certainement cartonner à sa sortie. Pour l’heure, Gugu Mbatha-Raw rejoint le casting et joue un rôle majeur.

The Girl Before est une nouvelle série mise en avant par la créatrice de Killing Me et qui pourrait faire couler beaucoup d’encres. L’histoire du roman « The Girl Before » écrit par JP Delaney jouira d’une adaptation. C’est ce qu’a décidé Lisa Brühlman. Au casting, il faudra compter sur l’actrice Gugu Mbatha-Raw pour le principal rôle. On vous en dit plus dans la suite.

Que dire à propos de la série The Girl Before qui s’annonce ?

Take a first-look at JP Delaney’s gripping adaptation of The Girl Before coming soon to HBO Max! pic.twitter.com/XcLoTT6zgz — HBO Max (@hbomax) September 21, 2021

La production de la série The Girl Before sera réalisée par BBC One et la chaîne va la diffuser. Pour l’instant, aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Toutefois, un accord d’exclusivité a déjà été signé avec la plateforme HBOMax. La mini-série ne comporte que 4 épisodes et il ne faut pas espérer la voir sortir sur Netflix.

La bonne nouvelle pour les fans de série surtout, c’est l’arrivée de Gugu Mbatha-Raw de Loki. Elle sera dans un rôle principal en interprétant Jane. Cette dernière a choisi d’emménager dans une mystérieuse maison appartenant à un architecte qui oblige ses locataires à suivre des principes particuliers.

Gugu Mbatha-Raw très heureuse de porter la série

Notre héroïne après quelques temps passés dans cette nouvelle demeure se rendra compte d’un changement qui l’atteint. Aussi, Jane découvrira ce que la précédente locataire avait subi et sera animée par le désir de s’enfuir des lieux. Pour ce rôle, l’actrice principale a laissé quelques petits mots. « Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec cette équipe formidable sur une histoire aussi fascinante dans mon premier rôle d’actrice/producteur », a-t-elle déclaré.

Dans la peau de l’architecte ignoble, on retrouve David Oyelowo. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de donner son avis à propos de la série. « Cette histoire est époustouflante par sa construction intelligente et sa complexité. J’ai hâte de la voir, et encore plus d’être dedans. De plus, j’irai n’importe où pour retravailler avec mon amie Gugu », a-t-il laissé entendre.

Qui est Gugu Mbatha-Raw ?

.#ICYMI First Look Images Of Gugu Mbatha-Raw, David Oyelowo & Jessica Plummer In HBO Max Limited Series ‘The Girl Before’ – https://t.co/93CtHWgif7 pic.twitter.com/AnUw5L7J8i — Wilson – BFTV (@WMorales_BFTV) September 23, 2021

L’actrice de son vrai nom Gugulethu Sophia Mbatha a fait son entrée à la Royal Academy of Dramatic entre 2001 et 2004. L’année qui suit, la jeune femme jouera des classiques au théâtre. On la verra dans Hamlet ainsi que dans Roméo et Juliette. Ses interprétations avec Jude Law et Andrew Garfield lui seront cruciales pour attirer l’attention des producteurs.

Gugu Mbatha Raw décrochera peu de temps après des seconds rôles dans plusieurs sorties à l’instar de MI-5, Vital Signs, Doctor Who etc. On la verra encore dans le domaine des productions télévisées comme Undercovers, un projet signé J.J. Abrams. Il s’agissait d’une série d’espionnage qui ne fera pas long feu et où elle tient la tête d’affiche. Toutefois, cela offre à la jeune femme la possibilité de se tourner vers Touch qui lui permettra de rencontrer Kiefer Sutherland.

Depuis 2013, le cinéma est alors devenu le domaine prioritaire de celle qui joue Jane dans The Girl Before. Elle sera vue dans plusieurs blockbusters et même nommée en 2015 aux BAFTA Awards comme star montante de l’année.