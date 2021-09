Netflix : Voici les nouvelles séries qui arrivent en octobre 2021

Si Netflix nous a gâté en termes de diversité de programmes pour le mois de septembre, la plateforme ne s'arrête plus. En effet, celle qui a augmenté ses prix d'abonnement mensuels se veut avoir un catalogue bien rempli et de qualité. Quelles sont les séries qui arrivent en octobre 2021 ?

L’automne est arrivé, et pour la plupart, c’est déjà l’heure de s’enrouler autour un plaid devant la télé. Vous pouvez être sûrs que vous faites le bon choix, car pour le mois d’octobre, vous ne manquerez pas de contenu ! Nous vous présentons les nouvelles séries ou bien les nouvelles saisons qui sortent sur Netflix en octobre.

Maid — 1er octobre

Une mère célibataire fuit un compagnon violent et se reconvertit en femme de ménage afin de subvenir aux besoins de sa fille. Cette mini-série originale de Netflix est une comédie dramatique inspirée des mémoires de Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, créée par Molly Smith Metzler.

Fuyant une relation violente, une jeune mère devient femme de ménage et se bat pour subvenir aux besoins de sa fille. Maid, notre nouvelle mini-série évènement, le 1er octobre. pic.twitter.com/32ESBL4kCD — Netflix France (@NetflixFR) September 21, 2021

On My block, saison 4 — 4 octobre

La série se passe un quartier difficile de Los Angeles où l’amitié de quatre ados futés et drôles est mise à l’épreuve quand ils rentrent au lycée. La quatrième et dernière saison de On My Block sort au début du mois prochain.

Family Business, saison 3 — 8 octobre

Après la légalisation du cannabis en France, Joseph, un entrepreneur raté, décide de transformer, avec l’aide de sa famille et de ses amis, la boucherie casher de son père et d’ouvrir le premier ‘coffeeshop’ de marijuana de France. La saison 3 se passera dans un monastère.

You, saison 3 — 15 octobre

C’est probablement la série la plus attendue de la liste. La saison 3 deYou arrive mi-octobre et va suivre Joe, joué par Penn Badgley et Love, incarnée par Victoria Pedretti, qui s’installent paisiblement en banlieue et s’apprêtent à devenir parents, le binôme infernal pourrait savourer son bonheur, mais Joe est un éternel insatisfait et tout ne va pas se passer comme prévu !

Jusqu’où Joe Goldberg peut-il aller pour son enfant ? Un indice : très loin. You saison 3, le 15 octobre. pic.twitter.com/HJGGFZ1nB4 — Netflix France (@NetflixFR) September 17, 2021

Locke & Key, saison 2 — 22 octobre

La saison 2 de la série d’horreur sort la fin du mois prochain, elle continuera de suivre les trois frères et soeurs qui se sont installés dans la propriété ancestrale de leur père, qui a été abattu. Ils y découvrent des clés, des pouvoirs et des secrets qui bouleversent la réalité.

The Office (l’intégrale) — 23 octobre

Les neufs saisons de série The Office, déjà présentes sur Amazon Prime, seront mise en intégrale sur Netflix également. Il s’agit d’une adaptation américaine d’une série britannique qui se déroule dans une entreprise papetière à Scranton, en Pennsylvanie. l’humour et l’autodérision sont de la partie avec les aventures de bureau de Michael Scott. Si vous ne connaissez pas la série, elle a beaucoup de succès puisque le magazine Watch and Listen, a d’ailleurs qualifié la série culte comme la « meilleure série de tous les temps », devant Friends et Dr House.

Call my agent : Bollywood — à venir

Cette nouvelle série Netflix est un remake indien de la série française Dix Pour Cent. Il n’y a pas encore de date officielle de sortie mais la série devrait arrivé fin octobre. Tout comme dans la version française, la série suit quatre agents de stars qui tentent de sauver leur agence après la mort de leur boss.