Les nouveaux films que vous devez absolument voir en octobre 2021 sur Netflix !

L'automne a démarré et, pour le traverser, Netflix a pensé à ses abonnés en concoctant un programme riche en nouveautés pour le mois d'octobre 2021. Voici les films que la plateforme propose !

The Guilty : le 1er octobre

Un inspecteur de police relégué au centre d’appels d’urgence tente de sauver une interlocutrice au fil d’une rude journée, riche en révélations et règlements de compte.

Avale : le 1er octobre

Le film se passe au Nigeria, à Lagos ,dans les années 1980. Tolani, sous la pression, se lance dans le trafic de drogue avec une amie débrouillarde. Une décision qu’elle paiera cher.

Forever Rich : le 1er octobre

Une star du rap perd tout contrôle lorsqu’une vidéo humiliante devient virale. Il doit alors se battre pour sauver sa réputation au cours d’une nuit sans fin.

Killer Game : le 6 octobre

Makani et ses amis du lycée Osborne High essayent d’identifier et d’arrêter un tueur masqué qui s’en prend aux lycéens en dévoilant leurs secrets les plus lourds.

Mon frère, ma sœur : le 8 octobre

Le testament de leur père oblige Nik, Tesla et les enfants de Tesla à vivre ensemble. Il doivent alors surmonter leurs différends pour devenir une famille.

Opération Hyacinthe : le 13 octobre

Un jeune officier de Pologne à Varsovie en 1985 est peu convaincu par les conclusions d’une enquête, il se met alors en tête de découvrir la vérité sur un meurtre.

Toxique : le 13 octobre

Le film traite d’une relation intense entre deux jeunes mamans, l’une de passage et l’autre de la région. Une catastrophe environnementale imminente et un effondrement spirituel sont imminents.

One Night in Paris : le 14 octobre

Les stars du stand-up retrouvent la scène des clubs de comédie les plus connus de Paris.

La Bataille de l’Escaut : le 15 octobre

Le film se déroule pendant la bataille de l’Escaut, où l’on suit un pilote de planeur, un soldat nazi et une recrue réticente de la Résistance.

Toi, lui, elle et nous : le 15 octobre

Quatre amis qui échangent leurs partenaires se retrouvent dans une maison isolée en bord de mer pour que la vérité éclate.

In for a Murder : le 19 octobre

Une mère au foyer, lectrice compulsive de polars, enquête sur le meurtre d’une femme et découvre les secrets les plus intimes des habitants de sa petite ville.

Night Teeth : le 20 octobre

Un jeune chauffeur conduit deux mystérieuses inconnues de soirée en soirée. Mais lorsqu’il comprend qui elles sont vraiment, il doit se battre pour rester en vie.

8 Rue de l’Humanité : le 20 octobre

C’est le film avec Dany Boon, qui retrace la vie à Paris pendant la période de confinement lors de la pandémie. Les habitants d’un immeuble sont donc forcés de se rencontrer pour faire passer le temps.

Luke tue-l’amour : le 22 octobre

Un garçon de 9 ans vit avec son grand-père et sa mère célibataire et voit sa vie chamboulée lorsqu’un guitariste de rock débarque dans leur petit univers.

Hypnotique : le 27 octobre

Jenn est coincée sur le plan personnel et professionnel, elle se tourne alors vers un mystérieux hypnothérapeute, mais elle se retrouve prise dans un jeu de manipulation mortel.

A World Without : prochainement

Trois adolescentes intègrent un programme de développement personnel qui donne envie au premier abord mais qui les force vite à faire des choix déchirants.