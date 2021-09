Invasion : Apple TV+ a laissé voir la bande-annonce de la série qui sera bientôt sur vos écrans !

Après avoir connu un succès incroyable avec la série comique sportive Ted Lasso, Apple TV+ met le paquet. La plateforme a tout l’air de poser ses regards sur la science-fiction. En effet, elle vient de s’engager dans un tout nouveau projet d’une série. Cette dernière reprend les codes classiques qu’on connaît aux extraterrestres qui menacent l’humanité. On vous en dit plus dans la suite.

À propos de la série Invasion

Apple TV+ dévoile aujourd’hui la bande-annonce d’ « Invasion », une nouvelle série de science-fiction disponible à partir du 22 octobre 2021 ! https://t.co/9RFnpczS4N pic.twitter.com/sWmlGQHlOd — Le Journal du Geek (@JournalDuGeek) September 22, 2021

Invasion est une nouvelle série qui se déroule sur moult continents. Cette œuvre de Simon Kinberg et de David Weil vous plonge dans un monde qui lutte pour affronter des événements. Ces derniers se laissent d’abord voir comme des problématiques de rien du tout. Un président dans la bande-annonce déclare au peuple à travers un discours comment ils font face à des incidents inexplicables.

Des pannes de courant à la destruction d’infrastructures, on peut bien dire que le ciel tombe sur leur tête. Très vite, les habitants se rendront compte que des incidents isolés sont engendrés par quelque chose qui ne vient pas de la Terre. C’est ce que confirme l’homme de la nation qui tentait de donner une réponse aux interrogations.

Selon la bande-annonce communiquée par Apple TV+, la nouvelle série Invasion est axée sur une visite de la Terre par une espèce extraterrestre. En temps réel, on peut suivre les événements à travers l’observation de cinq individus ordinaires à différents endroits. Ces derniers font de leur mieux pour donner une logique au chaos dans lequel ils se sont retrouvés.

À quoi s’attendre concrètement ?

Ceux qui étaient curieux de voir des aliens de très près n’auront pas été satisfaits de la bande-annonce. En effet, le soin a été pris de ne laisser voir qu’à moitié ou presque pas la présence extraterrestre. Ce qu’on peut bien remarquer toutefois sont les dégâts que la présence de ces êtres laissent sur l’environnement terrestre.

À part les aliens, de nombreux différents protagonistes se verront obligés d’affronter de nombreux changements de la météo engendrés par cette intrusion. L’ampleur de la catastrophe est bien facile à apprécier à cause des personnages éparpillés aux quatre coins du globe. On est donc assuré de vivre de mémorables moments de chaos affectant toute la terre.

Apple TV+ : des trailers pour le film Invasion et l’émission The Problem with Jon Stewart ➡️ https://t.co/NvzQZdGzc9 pic.twitter.com/h9ejhawaeQ — iPhoneAddict.fr | Actualité Apple 📱 (@iPhoneAddictFr) September 22, 2021

Chaque région du monde devra donc chercher à neutraliser les monstres cosmiques à leur façon. Une rencontre entre les puissances et des alliances afin d’atteindre un objectif commun sera la clé pour combattre l’envahisseur. La sortie d’Invasion est prévue pour le 22 octobre prochain sur Apple TV+. Les trois premiers épisodes seront disponibles à cette date, et les suivants sortiront à raison d’un épisode chaque semaine.

Casting de la série Invasion

Ici, on retrouve David Weill déjà vu dans Hunters. Simon Kinberg qu’on connait pour ses réalisations à travers X-men depuis l’année 2006 est bien là. Sam Neill sera mis en scène dans cette série. Ce dernier jouait le rôle de l’emblématique professeur Alan Grant dans Jurassic Park. À tout ce beau monde, il faudra ajouter Golshifteh Farahani des Pirates des Caraïbes ainsi que Shamier Anderson et Shiori Kutsuna.