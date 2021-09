Les choses humaines de Yvan Attal bientôt disponible : On vient de découvrir l’impressionnante bande-annonce du film… On a hâte !

La première bande-annonce du film Les Choses humaines d’Yvan Attal a déjà été dévoilée. Le film fera même sa sortie le 1er décembre prochain au cinéma. Grâce à lui, pourraient être révélés de jeunes acteurs notamment Ben Attal et Suzanne Jouannet.

Les Choses humaines : une histoire de viol au cœur même du film

Yvan Attal explore Les Choses Humaines dans son nouveau film [bande-annonce] – https://t.co/AOD9mVkaGB pic.twitter.com/xsNZFHGgS3 — Premierefr (@PremiereFR) September 24, 2021

Les Choses humaines est une inspiration tirée du roman de Karine Tuil sorti dans les éditions Gallimard en 2019. Ce dernier est parti d’un fait divers au sujet d’une affaire de viol en Amérique dans une université de Stanford (2016). Dans ce film produit par Yvan Attal, Alexandre est accusé d’avoir violé la fille du compagnon de sa mère, Mila.

S’agit-il d’une vengeance de la part de la jeune fille ou Alexandre est-il vraiment coupable ? Le point de vue de chaque membre de la famille sera recueilli. C’est un scénario qui transparait dans la bande-annonce qu’a dévoilée Gaumont dans la une d’un article. On y aperçoit le papa du garçon pour qui Mila est en effet une folle. Le scénario est également transparent dans la confrontation entre le père de Mila et la mère d’Alexandre.

Ce film devrait évoquer ce sujet avec suffisamment de réalisme. Comme le montre si bien la vidéo de promotion, Alexandre traverse diverses situations. Il a été en détention, puis accompagné de son avocat face aux enquêteurs. Mila a également vécu un parcours similaire : d’abord face aux policiers pour déposer sa plainte, à l’hôpital, puis au procès.

Une chose est alors certaine, c’est que le film Les Choses humaines promet un drame compliqué, mais très opportun pour notre époque malheureusement.

Les deux plus grandes découvertes du film

Les Choses Humaines, Yvan Attal (1er décembre 2021) pic.twitter.com/D9nVLayKLJ — Florian Guérin (@FlorianGurin3) September 24, 2021

Yvan Attal a fait recours à son fils Ben Attal afin de porter son nouveau long-métrage. En dehors de cela, on identifie sur les images la jeune Suzanne Jouannet qui est extraordinaire dans le rôle de Mila. Ensemble, tous les deux pourraient bien être les deux principales découvertes de ce long-métrage.

D’ailleurs, il existe d’autres interprètes qui sont confirmés, mais qui sont quant à eux rangés aux oubliettes. Il faut tout de même mentionner Charlotte Gainsbourg qu’on retrouve dans le personnage de la mère d’Alexandre. On retrouve aussi Pierre Arditi qui joue le rôle de son père. De leur côté, les rôles des parents de Mila étaient incarnés par Mathieu Kassovitz et Audrey Dana. Pour finir, on ne saurait omettre Benjamin Lavernhe qui a joué le rôle de l’avocat.

Le film Les Choses humaines fera son apparition sur les écrans au cinéma le 1er décembre prochain. Au festival de Deauville, le film avait déjà été présenté en avant-première et a été vraiment très bien accueilli. À la cérémonie de Palmarès, les figures emblématiques du film avaient répondu présentes.

Ont été identifiés dans la sélection Fenêtre sur le cinéma français, Suzanne Jouannet et Ben Attal, les acteurs principaux. Aussi étaient de la partie Benjamin Lavernhe et Charlotte Gainsbourg. Cet article ne saurait être bouclé sans mentionner Judith Chemla qui avait aussi un rôle d’avocat.