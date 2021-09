Teen Wolf : C’est confirmé, il y aura bientôt un long métrage pour poursuivre la série !

Les millions de fans de Teen Wolf à travers le monde, peuvent sauter de joie. Une suite vient d’être commandée par la plateforme Paramount+. Il faudra attendre 2022 pour pouvoir le voir, et cette suite prendra la forme d’un long métrage. Le scénario reviendra à Jeff Davis, et on sait déjà que Tyler Posey alias Scott McCall, sera de la partie.

La suite de la série Teen Wolf dans un film

We’ve heard your howls, and we’re howling back! A #TeenWolf MOVIE is coming to @ParamountPlus in 2022. pic.twitter.com/AHH6QvuJOY — TEEN WOLF (@MTVteenwolf) September 24, 2021

Il y a 4 ans, la série Teen Wolf finissait d’être diffusée aux USA, sur la chaîne MTV. On apprend aujourd’hui que la plateforme de streaming américaine Paramount+ vient de commander officiellement, une suite pour la série. Cependant, il ne s’agira pas d’une saison en plus, mais d’un long métrage. De la même manière, ce ne sera pas un reboot de la série, et encore moins un spin off. Il sera véritablement question d’une suite des aventures, sauf que cela se fera en un seul film. Cette œuvre est attendue en 2022.

C’est au créateur de Teen Wolf, Jeff Davis, que l’écriture de la suite a été confiée. D’après le synopsis, les habitants de Beacon Hills seront confrontés à une nouvelle menace. Il s’agit d’une force maléfique qui vient troubler la tranquillité de la petite ville. Pour la combattre, les loups-garous devront se rassembler, mais également solliciter toutes les créatures de la nuit qu’ils connaissent.

Des Kitsunes, des Banshees, et même des Chiens de l’enfer…, tout sera bienvenu pour retrouver la paix. A la tête de tous, on retrouvera Scott McCall, jeune adulte dorénavant. Les amis et les alliés vont se retrouver, et il le faudra bien. En effet, cet ennemi pourrait bien être le plus dangereux et le plus puissant qu’ils n’aient encore jamais combattu jusque-là !

Casting et projets à venir

Un film Teen Wolf est actuellement en cours de préparation par Paramount+ Plusieurs acteurs principaux sont actuellement en négociation. #TeenWolf pic.twitter.com/rJOxGFG1HG — Ti chabin 972 Rpzt (@thewoorstt) September 24, 2021

On s’attend à voir un maximum d’anciens acteurs, surtout parmi les créatures magiques, revenir pour le film. Toutefois, rien n’est encore confirmé, car des discussions sont en cours entre Paramount+, MTV Entertainment Studios, et les acteurs. Le but est que le plus de personnes appartenant au casting d’origine, puisse revenir pour le film Teen Wolf. Ce serait une belle façon de dire au revoir.

Concernant le créateur de la série Teen Wolf, Jeff Davis, il ne va pas chômer de si tôt. En plus du long métrage de Teen Wolf, il y a aussi 2 autres projets sur lesquels il planche en ce moment. Notons que c’est lui qui avait écrit et produit la série policière Esprits criminels. En plus du film qui arrive, l’un de ses projets concerne une série dans le même thème que Teen Wolf. Il s’agit de Wolfpack, une série qui s’inspire des romans d’Edo Van Belkom. Le second projet est un « pilote de l’adaptation en série live-action d’Æon Flux ». Jeff Davis en sera le showrunner.

Plus qu’à prendre son mal en patience pour voir le film Teen Wolf.