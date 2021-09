Les Animaux Fantastiques 3 : Les secrets de Dumbledore, sera l’intitulé du prochain préquel d’Harry Potter… et c’est officiel !

La saga Harry Potter est finie, mais on n’a pas fini d’entendre parler du monde magique. Deux préquels ont suivi après la fin de la série, et un 3e est en cours. Produit toujours par Warner Bros, la firme vient d’annoncer le titre officiel du 3e film Les Animaux Fantastiques. Cette fois, il s’agit de: Les Secrets de Dumbledore !

Changements de dernières minutes pour le film

L’univers d’Harry Potter sera bientôt de retour au cinéma. En effet, Les Animaux fantastiques 3 sortira en avril 2022 et s’intitulera « Les Secrets de Dumbledore » 👀 pic.twitter.com/Yn0JgsLbjd — Views (@views_mag) September 23, 2021

Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore, ce sera officiellement, le titre du 3e film préquel de la saga Harry Potter. Au départ, c’est en 2016 que le 1er préquel est sorti, et il s’intitulait simplement Les Animaux Fantastiques. Le film se concentrait sur le magizoologiste Newt Scamander joué par Eddie Redmayne. On y a vu les prémices de la 1ère grande guerre des sorciers. Le titre du 2e est déjà bien évocateur : Les crimes de Grindelwald. Pour le 3e, le récit se concentrera sur le futur directeur de Poudlard, Albus Dumbledore. En raison de la pandémie, Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore a été repoussé en 2022. Ainsi, le film sortira pendant le week-end de Pâques à venir.

Notons que dans Les Animaux Fantastiques 2 sorti en 2018, il y a eu de nombreuses surprises. En effet, le mage noir Grindelwald (joué par Johnny Depp) est parvenu a recruté de nombreux adeptes, dont le puissant Credence Barebone (joué par Ezra Miller). Petit rappel, Albus Dumbledore est joué par Jude Law. Notons que le rôle de Grindelwald sera joué cette fois par Mads Mikkelsen. En effet, Johnny Depp a été obligé de laisser sa place il y a quelques temps.

Que nous réservent Les secrets de Dumbledore ?

🔴 #BreakingNews 🔴 : Retrouvez « Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore » le 13 Juillet 2022 dans nos salles obscures ! 🌱🐲 Selon nos confrères de @portkey, ce serait le titre du tant attendu 3ième volet des #AnimauxFantastiques ! Qu’en pensez-vous? pic.twitter.com/Y2ifkfjlOn — Univers Harry Potter (@UHP) September 22, 2021

La fin des Animaux Fantastiques 2 a laissé les fans très surpris par un rebondissement controversé. En effet, on apprend que le puissant mage Crédence, recruté par Grindelwald, est en réalité, un frère Dumbledore ! Il s’appellerait Aurelius, et serait porté disparu depuis des années. Cette révélation a semé le trouble dans l’esprit des fans, car cela ne cadre pas avec les informations issues de la saga Harry Potter. Explication : Albus Dumbledore a normalement un frère Abelforth, ainsi qu’une sœur décédée, Ariana.

Avec un tel titre pour Les Animaux Fantastiques 3, on en saura plus sur toute cette histoire. Il semblerait donc que l’histoire place Albus Dumbledore ou sa famille au centre. Il faut dire que dans la saga Harry Potter, le directeur semble détenir de sombres et mystérieux secrets. Avec Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore ont pourrait en savoir plus. Les fans attendent de nombreuses réponses, notamment, ce qui est arrivé à la sœur d’Albus Dumbledore. Après Les Animaux Fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore, on apprend que Warner Bros a prévu 2 autres films dans le même univers. En attendant, le 3e film sort en 2022, et les fans ont hâte de le découvrir.