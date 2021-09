Mourir peut attendre : L’actrice Lashana Lynch fait des révélations sur le rôle qu’elle jouera dans le prochain film… Cela s’annonce ex-plo-sif !

Les salles de cinéma accueilleront bientôt le film Mourir peut attendre. Ce dernier a connu un long retard en raison de la crise sanitaire à laquelle le monde fait face depuis plus d’un an. Par ailleurs, le 25e épisode de la franchise James Bond ne sera pas le seul fait marquant. En effet, on aura droit aux adieux de Daniel Craig. En attendant plus de détails, soulignons que l’actrice Lashana Lynch sera présente dans la franchise dans le rôle de Nomi. Cette dernière s’est récemment exprimée à ce propos. On vous en dit plus dans la suite.

Le nouveau rôle de Lashana Lynch dans Mourir peut attendre

« Le problème, c’est que tout le monde s’excite sur le fait de voir une nouvelle femme noire dans un James Bond. » – Lashana Lynch Le matricule 007 du prochain James Bond, « Mourir peut attendre », se livre dans So Film n°87. Actuellement en kiosques. pic.twitter.com/IJKasD8uNN — So Film (@So_Film) September 20, 2021

Mourir peut attendre fera officiellement sa sortie fin septembre. Pendant ce temps, l’actrice Lashana Lynch a fait un petit récapitulatif du rôle qu’elle y jouera. La jeune femme prendra temporairement la place de l’agent 007 après que James Bond soit parti en retraite. Pour l’heure, très peu de détails ont circulé. Toutefois, il faut rappeler que l’actrice est une grande experte dans le genre de l’action. La jeune femme s’était déjà illustrée dans Captain Marvel en interprétant Maria Rambeau.

Dans la récente interview que Lashana a accordée à The Guardian, elle n’a pas manqué de souligner que son rôle doit être assez réaliste. L’objectif sera de permettre aux gens de s’identifier à elle par un autre caractère.

Ce que pense la jeune actrice

Dans les colonnes de The Guardian, Lashana Lynch a laissé entendre vouloir que son personnage laisse voir une vraie femme. Elle n’espère pas du tout voir le travail de Nomi la masculiniser. Le personnage contrôle tout, dispose de toutes les compétences, est dynamique, tout en gardant un côté humain. Lashana avoue que Nomi peut paraître maladroite et cela marque l’ingéniosité de la scénariste Phoebe Waller-Bridge.

L’actrice a même été étonnée lorsqu’elle a lu certaines scènes. « Une fois que nous avons eu une conversation sur sa possible maladresse, j’ai lu certains moments où je me disais ‘’Oh non, elle va vraiment dire ça dans la scène’’ ? », a-t-elle déclaré.

À quoi s’attendre dans Mourir peut attendre ?

Dans Mourir peut attendre qui fera bientôt son entrée en salles, on retrouve James Bond qui fait ses adieux aux services secrets. L’homme se rend en Jamaïque pour y passer des jours tranquilles. Toutefois, le calme qu’il y trouvera ne sera que de courte durée. En effet, un de ses anciens amis Felix Leiter de la CIA viendra solliciter son aide. La mission, c’est de sauver un scientifique ayant été enlevé.

Par ailleurs, les choses ne se passeront pas comme prévu et le projet de sauvetage deviendra plus dangereux que ce qu’il en était. Bond se retrouve alors à la poursuite d’un ennemi mystérieux possédant des armes technologiques redoutables.

Le casting du film sera marqué par la présence de Daniel Craig, de Rami Malek, de Léa Seydoux, ainsi que de Lashana Lynch. On retrouve également plusieurs autres noms à l’instar de Ben Whishaw, de Jeffrey Wright et autres. À la réalisation, ce sera Cary Joji Fukunaga qui laissera ses empreintes.