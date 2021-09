Sex/Life : Netflix renouvelle la série pour une saison 2

La série suit un triangle amoureux

Billie est avec son mari Cooper, avec qui elle a 2 enfants dans le Connecticut, mais elle pense sans arrêt à son ex avec qui elle a eu une relation passionnelle. Elle pense souvent à son ancienne vie lorsqu’elle se sentait libre avec sa meilleure amie Sasha à New-York. La série permet d’éclairer les désirs féminins en mettant en avant ceux de Billie, qui fantasme sur ses exploits passionnés avec son ex-petit ami Brad. Son mari finit par trouver son journal, dans lequel elle écrit ses fantasmes et remet en question toute leur relation.

Netflix renouvelle la série « Sex/Life » pour une saison 2. pic.twitter.com/1gpULZpQdE — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 27, 2021

Sex/Life a été inspiré par le roman 44 Chapters About 4 Men de BB Easton. Les acteurs reviennent pour la plupart dans la saison 2 : Sarah Shahi (Billie), Mike Vogel (Cooper), Adam Demos (Brad), Margaret Odette (Sasha), devraient revenir pour la saison 2. La saison 2 se déroulera de nouveau à Toronto au Canada. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle pour la saison 2 de Sex/Life, mais Netflix a confirmé qu’elle « revient bientôt ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

La 3ème plus grande audience pour une série originale Netflix

En effet, en attirant environ 67 millions de ménages, Sex/Life se trouve en troisième position des séries originales Netflix les plus regardées après La Chronique de Bridgerton et The Witcher. Si la série a eu autant de succès, c’est premièrement par son caractère érotique qui forcément attire l’oeil des téléspectateurs mais aussi pas son caractère évocateur. En effet, Stacy Rukeyser, la créatrice de la série, explique que Sex/Life est un rêve devenu réalité pour beaucoup de femmes.

Sex/Life has been renewed for Season 2! The first season was watched by 67 Million households — and 20 million of us rewound *that* scene at least once pic.twitter.com/JQqyFLj3cN — Netflix (@netflix) September 27, 2021

« Créer une émission sur la sexualité féminine autonome qui a fasciné tant de millions de téléspectateurs est non seulement extrêmement amusant, mais aussi incroyablement gratifiant. Quand je pense à toutes les femmes qui sont venues du monde entier pour dire que la série leur parle d’une manière profondément personnelle, je suis tellement inspirée. Je suis ravi et reconnaissante d’avoir l’opportunité de continuer à raconter cette histoire pour Billie et pour nous tous.« , a-t-elle déclaré lorsqu’elle a appris le renouvellement de la série.

Une scène de la série est devenue virale sur Tiktok

Une scène particulière de Sex/Life est devenue un incontournable sur TikTok, le « Sex/Life Challenge » est en effet un défi où les personnes aveugles réagissent à l’épisode 3 à 19h50 où Cooper espionne Brad au gymnase, très exactement dans la douche des vestiaires, où il l’aperçoit nu. Une scène qui n’a pas du tout dérangé l’acteur : « Je ne pense donc pas que vous vous inscririez à une émission après avoir lu les scripts et que vous diriez non à la dernière minute. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de discussions sur le niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir, et avec le coordinateur de l’intimité, donc on se sentait beaucoup plus en sécurité. »