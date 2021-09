Dynastie : on connaît enfin la date de sortie de la saison 4 de la série sur Netflix !

La saison 4 de Dynastie est en pleine diffusion sur The CW jusqu'au 1 er octobre 2021. La série à succès sera diffusée sur Netflix US pour la mi-octobre 2021 et exactement le 22 octobre pour Netflix FR.

Dynastie, un reboot du feuilleton des années 1980

La série Dynastie actuellement présente sur Netflix est en faite un reboot d’un feuilleton télévisé américain du même nom, créé par Esther Shapiro et Richard Shapiro, diffusé entre le 12 janvier 1981 et le 11 mai 1989. Ce feuilleton, comme la série, raconte la vie de la puissante et riche famille Carrington, à Denver dans l’État du Colorado aux États-Unis. Depuis 2017, on peut alors suivre les Carrington 2.0 sur la plateforme de streaming.

La série revient pour une saison 4 !

Après de longs mois d’attente à cause de la pandémie du Covid-19, la saison 4 est enfin sortie sur The CW depuis mai 2021 et débarque en France sur Netflix le 22 octobre 2021. Pour les fans de lac série, de Fallon et surtout du couple qu’elle forme avec Liam, c’est un bonheur que de les retrouver sur leur écran. TVLine rapporte que malgré les délais d’attente pour la série, cette dernière serait tout de même complète pour la saison 4, ce qui signifierait un retour à une saison de 22 épisodes. En effet, la saison 3 de Dynastie était raccourcie de deux épisodes en raison du coronavirus.

En commentaires, certains sont ravis par le retour proche de la série. « Hâte de retrouver Fallon !!« , « ENFIN », « Yeaaaaah trop bien », s'exclament les internautes en commentaires. Cependant, beaucoup avouent avoir abandonné la série « J'ai décroché » est le commentaire le plus liké de la publication du compte @Gossiproomoff. En effet, même si la série est beaucoup consommée sur Netflix, elle reste en baisse d'audience sur la chaîne où elle est diffusée, à savoir The CW. Que va-t-il se passer dans la saison 4 ? (Attention SPOILERS)

Souvenez-vous, à la fin de la saison 3, disponible depuis le 23 mai sur Netflix en France, nous restions en plan sur le mariage par accident à Las Vegas de Sammy Jo avec un strip-teaseur du nom de Ryan, tandis qu’Alexis se découvre des sentiments pour Jeff à Atlanta, son mari « platonique ». Anders, quant à lui, enquête sur les secrets d’Adam. Le showrunner de la série, Josh Reims, avait fait des révélations sur ce que devait contenir les épisode 21 et 22 de la saison 3. En effet, ces épisodes ont été écrits mais n’ont pas pu être tournés.

Dans ces épisodes, que nous retrouverons dans la saison 4, le mariage de Fallon et de Liam devait bien avoir lieu. En effet, après l’enterrement de fille mouvementée de Fallon, c’est ce qu’il se serait passer selon Josh Reims : « Nous nous sommes dirigés petit à petit vers ce mariage depuis le début de la saison, et je pense que ça aurait été une bonne conclusion, c’est un peu frustrant. (…) L’épisode 20 a altéré toutes les relations entre les personnages, et tout aurait dû exploser dans les deux derniers épisodes. Blake était censé se lancer dans une guerre contre Alexis, Jeff, et Adam. Fallon et Liam devaient se marier. Et nous avions préparé le terrain afin que Sam ait droit à une nouvelle relation. D’une certaine manière cela ressemblait déjà à un final, mais simplement pas un final aussi énorme que nous l’aurions voulu. Mais évidemment si les épisodes 21 et 22 deviennent les deux premiers épisodes de la saison 4, nous devrons ajuster certains éléments car je n’ai pas envie que l’épisode 2 ressemble à un final. Mais l’idée est de réutiliser au maximum ce que nous avions prévu car les deux scénarios étaient déjà écrits », explique-t-il. Il ajoute également que ne pas diffuser le mariage de Liam et Fallon serait comme trahir le public.