The Fosters : Disney confirme que la série arrive prochainement sur Disney+ en France

La plateforme Disney+ existe depuis le 2 novembre 2019 et ne cesse d'augmenter considérablement son catalogue depuis. En quelques mois seulement, elle est devenue une concurrence de taille pour Netflix et Amazon Prime Video. Récemment, Disney+ vient de confirmer l'arrivée de la série The Fosters dans son catalogue.

The Fosters est une série qui aborde pleins de sujets importants

Un couple de femmes à San Diego, Stef Foster (Teri Polo), policière, et Lena Adams (Sherri Saum), directrice adjointe dans un lycée sont les mamans de trois enfants : Bandon (David Lambert), le fils biologique de Stef issu d’un précédent mariage et des jumeaux adoptés : Mariana (Cierra Ramirez) et Jesus (Jake T. Austin puis Noah Centineo). Tout va bien jusqu’à ce qu’elles adoptent au sein de leur foyer Callie (Maia Mitchell), une adolescente rebelle et Jude (Hayden Byerly), son petit frère.

Dans les 104 épisode de la séries de nombreux sujets son abordés tels que la violence, l’avortement, l’homosexualité, l’adoption, la délinquance, le viol, le suicide. La série prône la tolérance et l’acceptation et elle fait du bien à regarder. D’ailleurs, la première saison a reçu des retours très favorables et a été particulièrement acclamée pour sa représentation des thèmes LGBT. Elle remporte même deux GLAAD Media Awards et un Teen Choice Awards.

The Fosters est disponible à partir du 20 octobre 2021 sur Disney+

Vous retrouverez en effet la série dans le catalogue Star de la plateforme. La série, terminée depuis 2018 vient tout juste d’être disponible sur une plateforme française. Il s’agit d’une série légère à regardé, qui peut se visionner en famille. Il y a notamment une histoire qui a fait vibrer les fans, c’est celle de Callie et Brandon. En effet, les deux adolescents tombent amoureux mais Callie finit par devenir la soeur par adoption de celui qu’elle aime. Les problèmes commencent à partir de ce moment là et ils font passer les téléspectateurs par toutes les émotions. Entre humour, larmes, surprise, The Fosters a la capacité de faire ressentir tout cela en un seul épisode. C’est pour cela que nous vous conseillons vivement de regarder la série.

Disney a confirmé que la série ‘The Fosters’ arrivera « prochainement » sur Disney+ en France.🏡 pic.twitter.com/hJHMxqCpia — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) July 28, 2021

Le spin-off de The Fosters, Good in Trouble est disponible depuis le 25 août sur Disney +

Les deux premières saisons de #GoodTrouble, le spinoff de The Fosters, seront disponibles le 25 août sur Disney+. La saison 3 commencera sa diffusion avec un épisode par semaine le meme jour sur la plateforme. pic.twitter.com/yYa2Y94uiO — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) July 22, 2021

Si vous êtes fans de la série et surtout des personnages de Callie et Mariana, il existe même un spin-off, disponible sur la plateforme Disney+. Good Trouble suit en effet les aventures des deux femmes lorsqu’elles ont terminées leurs études à Los Angeles où elles vont vivre leurs premiers pas d’adultes. On les suit notamment dans leurs défis, leurs histoires d’amours, leurs amitiés et leurs diverses aventures dans leur vie d’adulte. La saison 4 est sortie dernièrement sur Hulu aux Etats-Unis, si on en croit le dernier post de l’actrice et chanteuse Maia Mitchell.