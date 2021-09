Amazon Prime Video : Ces 8 projets français à découvrir sur la plateforme !

Amazon Prime Video a beaucoup de projet français, dans tous les domaines : longs-métrages, séries, humour, spectacle, sport. La plateforme souhaite diversifier encore plus son offre de contenu.

C’est le premier long-métrage français de la plateforme, il s’agit de l’adaptation du best-seller de Victoria Mas, réalisé par Mélanie Laurent. Il a connu un franc succès auprès du public.

Amazon Prime Video poursuit sa production de films originaux en France, puisque son deuxième long métrage arrive le 11 novembre 2021 et s’intitulera Flashback. Il raconte l’histoire de Charlie, « une avocate surdouée, cynique et narcissique, qui, après avoir gagné un nouveau procès, fait la connaissance d’Hubert, un chauffeur VTC anticonformiste qui va l’embarquer dans une course inattendue dans les couloirs du temps ! Lors de ce voyage qui la mènera de la préhistoire à la Révolution française, elle va croiser la route de celles qui se sont battues pour les droits des femmes et être le témoin d’événements historiques qu’elle n’aurait jamais dû oublier. Pour sortir de cette boucle temporelle, elle devra comprendre quel est son rôle en tant que femme dans la société et apprendre à aider celles dont la voix n’est pas entendue, encore aujourd’hui« . Au casting on retrouvera ainsi, en plus de Caroline Vigneaux, Sophia Aram, Suzanne Clément, Lison Daniel, Issa Doumbia, Gad Elmaleh, Lannick Gautry, Emy Letertre, Florent Peyre et Sylvie Testud.