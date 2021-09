Orelsan : il annonce la date de sortie de son documentaire sur Amazon Prime Video avec un trailer !

Le documentaire d'Orelsan, qui annonce son retour, n'a jamais été aussi proche. En effet, les premières images sont désormais disponible sur les réseaux sociaux. De quoi va parler le documentaire ? On vous en dit plus !

Orelsan partage la bande annonce de son documentaire sur Twitter !

Le 15 octobre 2021, le documentaire Amazon Prime Video sur Orelsan « Montre jamais ça à personne » sera disponible. Pour accompagner l’annonce, le rappeur a partagé sur sont compte Twitter, un trailer dans lequel on peut justement voir les images de ce documentaire qui retrace sa carrière. Comme ce dernier l’indique, c’est son frère Clément Cotentin, qui a tout filmé depuis le début de sa carrière. Il y a donc 2000 heures de tournages et 20 ans d’archives, tout ça en 6 épisodes. « J’ai commencé à filmer depuis les premières petites salles où il n’y avait pas encore grand monde, j’étais le petit frère, persuadé qu’il allait tout cartonner« , confie son frère. Orelsan, c’est Aurélien Cotentin pour l’état-civil.

Pour Clément Cotentin, qui est actuellement journaliste, le bon moment pour mettre en oeuvre ce documentaire et sortir ces archives, est apparu après la consécration de l’album « La fête est finie », paru en 2017. Orelsan, avec ce disque, sort de la case rap et se veut être écouté par un public très large. Ainsi, il récolte trois Victoires de la musique en 2018.

Le documentaire évoque les hauts et les bas d’Orelsan

Avec Christophe Offenstein, coréalisateur avec Orelsan du film « Comment c’est loin« , Clément Cotentin a travaillé sur tous ces rushs pour en tirer 6 épisodes d’une quarantaine de minutes chacun. Le réalisateur promet de mêler son « point de vue de petit frère pour qui tout ce monde (de la musique) est fantastique au début » et des éclairages sur une réalité parfois plus complexe. Pour Orelsan, la montée au succès a été longue. En effet, beaucoup d’artistes réussissent tout de suite très jeune mais pour le rappeur de 39 ans, il a fallut plus de temps avec d’être reconnu par un grand nombre. « Ça a été long pour Orel’, je montre comment petit à petit une carrière se construit, mon frère n’a pas connu ce “boom” d’artistes qui réussissent tout de suite très jeunes« , explique son frère.

Dans le documentaire, les hauts et les bas de la carrière de l’artiste sont mis en avant, notamment la polémique qu’il y avait eu autour de sa chanson « Sale pute ». En 2009, des poursuites sont engagées par cinq associations féministes (les Chiennes de garde, la Fédération nationale solidarité femmes, Femmes solidaires et le Mouvement français pour le planning familial) à l’encontre de l’artiste, pour banalisation des violences faites aux femmes. Sa carrière aurait pu s’arrêter à ce moment-là. Poursuivi pour provocation à la violence envers les femmes, Orelsan a finalement été relaxé en 2016.

Plusieurs intervenants sont dans le documentaire

En effet, Stromae, Squeezie, Gringe son acolyte de toujours ou même Gims font leur apparition dans le documentaire d’Orelsan. « Le documentaire peut donner des clés pour rentrer dans l’univers de mon frère, comprendre le second degrés, la mise à distance, comprendre ses personnages, ce qu’il a fait dans le passé et ce qu’il fera dans le futur », conclut Clément Cotentin. Orelsan présentera les deux premiers épisodes au festival Canneseries du 8 au 13 octobre.