Netflix : Quelles sont les séries les plus regardées sur la plateforme ? Le classement enfin dévoilé

Le patron de Netflix dévoile enfin le classement des séries les plus regardées dans le monde sur la plateforme. Coup d'oeil sur les séries les plus populaires.

Netflix comptabilise désormais plus de 200 millions d’utilisateurs à l’international et se trouve actuellement être le leader dans le secteur. Lors de sa conférence Code, la plateforme a dévoilé le classement de ses séries les plus regardées, ce qu’elle ne fait presque jamais. Ces nouveaux chiffres sur les audiences de ses contenus sont fondés sur le nombre d’heure cumulés de visionnage de ses abonnés. Ted Sarandos est alors monté sur scène à l’occasion de la conférence de sa société afin de revenir sur son parcours et a partagé un tableau listant les 10 séries les plus populaires de la plateforme.

Voici le classement des séries les plus populaires de Netflix : Bridgerton – saison 1 : 82 millions de comptes ; Lupin – partie 1 : 76 millions de comptes ; The Witcher – saison 1 : 76 millions de comptes ; Sex/Life – saison 1 : 67 millions de comptes ; Stranger Things – partie 3 : 67 millions de comptes ; La Casa de Papel – partie 4 : 65 millions de comptes ; Tiger King – saison 1 : 64 millions de comptes ; Le Jeu de la Dame – saison 1 : 62 millions de comptes ; Sweet Tooth – saison 1 : 60 millions de comptes ; Emily in Paris – saison 1 : 58 millions de comptes ;

La Chronique des Bridgerton en première position Plus de 82 millions de personnes ont regardée la série La Chronique des Bridgerton, diffusée à la fin de l’année 2020. Adaptée des romans de Julia Quinn, il faut dire que la série a connu un franc succès. En deuxième position, la partie 1 de la série Lupin a été visionnée plus de 76 millions de fois, un peu plus que The Witcher, qui clôture le podium, à égalité avec la série française avec Omar Sy. Le Jeu de la Dame, récompensé aux Emmy Awards, se trouve en 8ème position. La mini-série se retrouve devant Sweet Tooth, qui est renouvelée pour une seconde salve d’épisodes.

Ces séries pourraient bien être bientôt détrônées par Squid Games, la série coréenne disponible depuis le 17 septembre, qui est souvent en Top Tweet sur Twitter et dont tout le monde parle en ce moment. En effet, selon Ted Sarandos, la série est en passe de devenir la plus populaire de tous les temps sur Netflix.

Des chiffres qui prouvent que la cible atteinte par Netflix est diverse

En effet, beaucoup disent que la plupart des utilisateurs de Netflix sont des jeunes adultes ou des adolescents mais d’autres productions plus matures semblent être regardées également puisque Tiger King, un documentaire sur un excentrique amateur de félins, se trouve en 7ème position du classement.

Les chiffres partagés par Netflix sont cependant à remettre dans leur contexte

En effet, la plateforme a une manière bien elle de compter les audiences de ses productions. À partir du moment où un utilisateur a passé plus de deux minutes sur une série ou un film, elle estime que celui-ci peut être considéré comme un spectateur à part-entière. Or, les chiffres ne prennent pas en compte les abandons en cours de route. Également, si plusieurs profils d’un même compte ont regardé la même série, cela compte quand même pour un. Ce qui peut faussé considérablement les chiffres.