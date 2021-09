Spike Lee : Découvrez l’ensemble de ses projets sur Netflix !

BlacKkKlansman est disponible depuis peu sur Netflix

Le film est disponible depuis le 10 septembre dernier sur Netflix. En 1978, Ron Stallworth devient le premier policier afro-américain de Colorado Springs. Son arrivée est accueillie avec scepticisme, par les agents les moins gradés du commissariat. Il décide alors de prendre son courage à deux mains en s’infligeant une mission redoutable : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. Après son arrivée, il convainc ses supérieurs de le laisser approcher les membres de la branche locale du Ku Klux Klan.

Pour ce faire, il commence par les contacter par téléphone en se faisant passer pour un extrémiste blanc. Il entretient alors un rapport privilégié avec le « Grand Wizard » du Klan, David Duke, enchanté par l’engagement de Ron en faveur d’une Amérique blanche. Il parvient ainsi à se voir inviter pour y être intégrer. Le problème c’est qu’il est noir, alors, il demande gentiement à son collègue Flip Zimmerman, un juif blanc, et donc détesté lui aussi par le KKK, de prendre sa place lors des rassemblements avec les membres du groupe suprémaciste. Cela leur permet d’apprendre qu’une opération meurtrière se prépare. Ainsi, Stallworth et Zimmerman font équipe et commencent à se battre contre l’organisation raciste que représente le KKK.

La série Nola Darling ou She’s Gotta Have It en VO

Nola Darling est jeune femme sûre d’elle de Brooklyn qui jongle entre trois petits amis. Elle ne veut s’engager avec aucun d’entre eux, pour ne pas perdre sa chère liberté. Mais alors que leur relation avec Nola se développe, chaque homme la veut pour lui seul. Dans la série, Spike Lee joue non seulement un de ses petits amis mais il est également le producteur et le réalisateur exclusif.

Le film Da 5 Blood

Ce film raconte l’histoire de quatre vétérans afro-américains qui retournent au Vietnam afin d’y retrouver la dépouille de leur chef et un hypothétique trésor enfoui. Tandis qu’ils se battent contre les éléments de la nature, ils se rendent compte des nombreux ravages causés par la guerre. Le rôle de Spike Lee dans ce film est d’avoir écrit le scénario.

Le one-man show Rodney King

Dans un one man show atypique, filmé par Spike Lee, Roger Guenveur Smith traite de la vie de Rodney King, dont le passage à tabac par la police, filmé, a entrainé les émeutes raciales de 1992 à Los Angeles. De façon originale, le one-man show sert à dénoncer les violences policières en mettant en exergue le drame Rodney King, et les émeutes de Los Angeles qui suivirent l’acquittement des policiers l’ayant passé à tabac. La performance du show a été beaucoup appréciée, de par son engagement politique. Spike Lee et Roger Guenveur Smith avaient déjà collaboré sur un procédé identique avec le téléfilm A Huey P. Newton Story, captation d’un one-man-show consacré au programme du Balck Panther Party. Comme on peut finalement le remarquer, Spike Lee est un réalisateur engagé.