Bienvenue sur Terre : Disney+ dévoile la bande annonce du nouveau film avec Will Smith

Will Smith n'en ai pas à son premier coup d'essai. En effet, l'acteur est maintenant célèbre dans le monde entier et reconnu par ses talents d'acteur qu'il exhibe dans de nombreux films et séries. Bienvenue sur terre est sa nouvelle série, disponible bientôt sur Disney+.

Will Smith dans une aventure extraordinaire autour du monde

Bienvenue sur Terre, une série originale Disney+ par National Geographic, à retrouver sur la plateforme en décembre. Dans la série, Will Smith va littéralement jusqu’au bout de la Terre. Aujourd’hui, National Geographic et Disney + ont publié la première bande-annonce de la série-documentaire en six épisodes de l’acteur. Elle suit Will Smith dans sa découverte spectaculaire des plus grandes merveilles de la planète.

Produite par notamment Darren Aronofsky qui avait déjà été nominé aux Oscars (Black Swan, Requiem for a Dream), Bienvenue sur Terre raconte comment Will Smith a accompagné les plus grands explorateurs contemporains et s’est retrouvé aux premières loges pour assister à quelques-uns des phénomènes naturels les plus extraordinaires : déserts qui s’étendent subrepticement, volcans en éruption silencieuse, voyage au fond de l’océan dans un sous-marin, essaims dotés d’une volonté propre, etc.

Will Smith n’est pas seul. En effet, l’acteur est guidé par plusieurs experts et aventuriers dans les plusieurs domaines auquel il aura à faire. On retrouve donc l’explorateur polaire Dwayne Fields, l’alpiniste Erik Weihenmayer, la photographe National Geographic Cristina Mittermeier, l’ingénieur Albert Lin ou bien la biologiste marine Diva Amon. On retrouver un Will Smith curieux et enthousiaste à la découverte des lieux les plus incroyables de la planète Terre.

Une bande-annonce à couper le souffle

Voici la bande-annonce postée par Disney+, qui donne réellement envie de jeter un coup d’œil au projet dont fait partie Will Smith.

Will Smith n’avait jamais fait de tels choses

« J’ai un aveu à faire. Je n’ai jamais escaladé une montagne, jamais nagé dans un lac. J’étais dans une grotte une fois. Je commence à penser que je pourrais manquer quelque chose « , explique Will Smith dans la bande-annonce. « J’ai demandé aux meilleurs explorateurs des temps modernes : emmenez-moi au bout du monde. Et ils ont dit : « Oh, nous pouvons aller plus loin que cela. »« . Will Smith explique que nous pensons connaître notre planète, mais qu’il y a encore tout un monde secret à découvrir, « Si vous allez au bon endroit, avec le bon guide, vous pourriez bien y trouver un portail. »

Matt Renner et Chris L. Kugelman de National Geographic en sont les producteurs délégués de Bienvenue sur Terre. Une série-documentaire réalisée par Graham Booth, Bienvenue sur Terre est produite par Protozoa Pictures, Nutopia et Westbrook Studios pour National Geographic. Darren Aronofsky et Ari Handel de Protozoa, Jane Root, Peter Lovering et Graham Booth de Nutopia, Will Smith, Terence Carter, James Lassiter et Miguel Melendez de Westbrook Studios. La bande originale est signée Daniel Pemberton (Les sept de Chicago, Steve Jobs).