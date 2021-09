Disney+ : Quels sont les programmes qui sortent en octobre 2021 et que vous ne devez absolument pas manquer ?

Chaque mois, Disney+ nous offre une panoplie intéressante de programmes sur sa plateforme. Le mois de septembre se termine et il est temps de découvrir ce qu'il vous absolument découvrir en octobre 2021 !

20 ans d’écart, sort le 1er octobre

Une comédie romantique française entre Virginie Efira et Pierre Niney, un duo qui fonctionne très bien. Vous l’avez probablement déjà vu. Si ce n’est pas le cas, alors foncez ! L’histoire raconte celle d’une femme de 38 ans qui pense pouvoir relancer sa carrière dans la presse mode en fricotant avec un jeune premier d’à peine 20 ans. Comme on peut le prévoir, les deux vont tomber amoureux et la différence d’âge va poser problème à plusieurs moments du film.

Reservation Dogs, sort le 13 octobre

Il s’agit d’une série en 8 épisodes qui raconte les aventures de quatre adolescents commettant des délits mineurs au sein d’une réserve amérindienne d’Oklahoma afin de gagner un maximum d’argent pour se rendre en Californie. Tous les comédiens, scénaristes et réalisateurs engagés sur ce projet sont tous de véritables natifs issus de réserves indiennes. Il y a déjà une seconde saison a déjà été commandée pour ce programme, conçu avec le réalisateur Taika Waititi, désormais chez lui chez Disney.

Les Simpson, saison 32 sort le 20 octobre

C’est un mois assez pauvre en programme pour Disney+ mais nous avons le plaisir de retrouver les aventures des Simpsons dans une 32ème saison. Décidément, la série du dessin animé populaire ne nous lasse jamais, après tant d’années ! Ils reviennent tous les ans pour de nouvelles aventures avec Homer, Marge, Maggie, Bart et Lisa. Si nous avons évolué avec eux, les personnes eux ne semblent pas grandir. Il y aura donc 22 épisodes où on pourra retrouver des invités prestigieux en tout genres : : David Harbour, le Monty Python Michael Palin, la reine Olivia Colman, le ghostbuster Dan Akroyd, Benedict Cumberbatch ou encore les réalisateurs Werner Herzog et J.J. Abrams. La série a maintenant atteint les 700 épisodes, si vous ne savez pas quoi faire de votre temps libre, vous savez maintenant !

