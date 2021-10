Grey’s Anatomy : L’acteur Richard Flood se confie à propos de sa relation avec Meredith Grey dans la prochaine saison de la série !

La célèbre série médicale Grey’s Anatomy n’a pas fini de surprendre ses adorateurs. Cette fois, l’acteur Richard Flood évoque quelques faits marquants à propos de sa relation avec Meredith Grey dans la saison prochaine. L’occasion pour les adorateurs de la série d’en savoir un peu plus sur ce à quoi s’attendre. On vous en dit davantage dans la suite.

Quand Richard Flood s’exprime

Richard Flood, l’homme qui incarne le personnage de Cormac Hayes a voulu faire un excellent cadeau aux fans de la série Grey’s Anatomy. En effet, Cormac Hayes et Meredith Grey sont soupçonnés d’entretenir une nouvelle romance à en croire les nombreuses rumeurs. D’ailleurs, les deux ont partagé un verre ensemble dans le final de la dix-septième saison de la série. Une occasion de voir les rumeurs prendre encore plus d’ampleur.

Voilà donc un point que Richard Flood a voulu élucider auprès des fans de Grey’s Anatomy. Il s’agit donc de petits éclaircissements avant que les nouveaux épisodes de la série médicale ne soient diffusés. Dans son interview, l’homme qui interprète Cormac a répondu à certaines interrogations concernant ses liens avec Meredith.

« Je pense qu’au début de cette saison, il y aura des références à des choses qui se sont passées hors caméra, puis vous verrez où cela mènera les deux personnages au cours de la saison 18 », avait-il déclaré. Par la suite, l’acteur confirme que les sentiments pour Meredith sont bien d’actualité. Certes bien présents, mais ils ne sont pas encore exposés à tous. Aussi, il a pris le soin de souligner que Meredith est un personnage qui peut facilement conduire sous d’autres cieux. « Le personnage de Meredith est très contagieux, c’est très compliqué de ne pas se laisser entraîner par elle », précisa-t-il.

Ce que pense la productrice de la série à propos de la relation entre Cormac et Meredith

Un peu avant Richard Flood, la productrice de la série Meg Marinis s’était exprimée également à ce propos. Pour cette dernière, les téléspectateurs devront encore un peu patienter. En effet, plusieurs ont déjà pu accepter la perte du dernier amour de Meredith. Cependant, c’est encore loin d’être le cas pour la concernée. « Je pense que Meredith a vraiment eu une année compliquée la saison dernière », a-t-elle déclaré au cours d’une interview offerte à TVLine.

De façon plus claire, Meredith n’est pas prête à se lancer dans une nouvelle histoire d’amour alors qu’elle reprend service à Grey Sloan. Néanmoins, même si la jeune femme n’est pas prête pour une histoire amoureuse, cette dernière pourrait la surprendre. C’est ce qu’a ajouté la productrice de la série dans la suite de son interview. Meredith n’est pas à la recherche active d’une histoire amoureuse. « Je ne pense pas qu’elle cherche activement. Elle vient de sortir de la crise du Covid et sa carrière et sa famille ont toujours été prioritaires », a-t-elle ajouté. Toutefois, la jeune femme serait ouverte à la possibilité d’une relation d’amour sans la chercher elle-même.