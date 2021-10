Wonka : Un casting royal pour le préquel de Charlie et la chocolaterie… On vous le confirme, de grandes stars seront de la partie !

C’est en Angleterre que le tournage de « Wonka » se déroule en ce moment, dans les environs de Londres. Ce film de Paul King entraînera les téléspectateurs à voir les débuts de Willy Wonka. Le personnage mythique sera interprété par Timothée Chalamet, et on apprend que c’est un casting de stars qui sera rassemblé autour de lui.

Après les Paddington, Paul King s’attaque à Wonka !

Le film #Wonka qui se concentrera sur la jeunesse de Willy Wonka avec Timothée Chalamet a commencé son tournage aujourd’hui.🍫 Rowan Atkinson, Sally Hawkins et Olivia Colman seront également au casting. (via @DEADLINE) pic.twitter.com/kxk0uCNjEO — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 29, 2021

Ce fût de grands succès, pour les films Paddington et Paddington 2. Ces 2 films racontant les aventures d’un ours pas comme les autres, ont été écrits et réalisés par Paul King. Ils sont sortis respectivement en 2014 et 2017, et aujourd’hui, Paul King a été désigné pour la réalisation du prochain film musical Wonka. Si vous avez suivi Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, alors sachez que Wonka en est le préquel.

En ce moment, le tournage du long métrage vient de débuter au Royaume-Uni, mais on a déjà une date de sortie, si tout va bien. En effet, la diffusion de Wonka a été annoncée pour le 15 mars 2023. Dans le préquel, le téléspectateur pourra s’imprégner de la jeunesse de Willy Wonka, et voir ses débuts. En ce moment, s’il y a bien une chose qui fait que les fans sont plus que ravis, c’est bien le casting incroyable qui a été réuni pour le film.

Un casting 5 étoiles pour le film Wonka

🔴 Rowan Atkinson, Olivia Colman et Sally Hawkins rejoignent le casting du film musical #WONKA.

Thimothée Chalamet incarnera le rôle du célèbre chocolatier-confiseur avant la création de son usine. Le tournage à commencé aujourd’hui à Londres. Impatients de voir le film ? 🍫 pic.twitter.com/Rud4SJm2cS — CinéVerse (@CineverseOff) September 29, 2021

Il est maintenant confirmé que l’acteur principal qui endossera le costume de Willy Wonka, sera Timothée Chalamet. On l’a vu dans différentes œuvres telles que Dune ou Lady Bird. Cependant, il y a eu un choix à faire entre lui et Tom Holland (Spiderman). Notons que dans le film Charlie et la chocolaterie sorti en 2005 de Tim Burton, c’est Johnny Depp qui avait hérité du rôle de Willy Wonka.

En dehors de Timothée Chalamet, d’autres acteurs renommés seront de la partie. Nombre d’entre eux sont d’ailleurs britanniques. Déjà, il y aura Rowan Atkinson, célèbre pour son rôle de Mr. Bean dans les films du même nom. Il y aura aussi Olivia Colman, qui est l’une des actrices les plus demandées en ce moment (elle a reçu l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans La Favorite). Sally Hawkins est également attendue dans ce casting de rêve ! On se souvient qu’elle a été nominée à l’Oscar pour sa performance dans La Forme de l’eau. Elle connaît bien le réalisateur Paul King, puisqu’elle a joué dans les 2 films Paddington.

Wonka a complété son casting avec quelques gros noms https://t.co/MzmXorlwrw — Daily Geek Show (@DailyGeekShow) October 3, 2021

Il y aura également Jim Carter, que l’on a vu assez récemment dans la série Knightfall. Keegan-Michael Key vu dans Prédator, viendra enrichir le casting, de même que Simon Farnaby. Celui-ci, tout comme Sally Hawkins, a déjà joué dans les 2 films Paddington. Avec un tel casting, les fans ont déjà l’eau à la bouche pour ce préquel de Charlie et la chocolaterie.