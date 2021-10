Rocky 4 : La bande-annonce du quatrième film de la franchise de Sylvester Stallone est enfin disponible !

La réalisation du director’s cut de Rocky 4 est enfin terminée. Sylvester Stallone a donc décidé de dévoiler la bande-annonce de ce nouveau film. C’est une nouvelle version du film culte Rocky 4, que vous aurez plaisir à découvrir.

Rocky : une franchise qui change la vie d’un homme

Rocky 4 : une bande-annonce percutante pour le director’s cut de Sylvester Stallone https://t.co/gVb9G4RnUE — JulienTellouck (@JulienTellouck) October 1, 2021

Si le comédien et réalisateur Sylvester Stallone est aussi célèbre aujourd’hui, c’est grâce à Rocky. Ce rôle était fait pour lui. On peut même dire sans exagérer qu’il est né pour jouer le rôle de Rocky. Il crée le scénario du film en 1977, à l’un des pires moments de sa vie. Il traversait en effet une crise financière sans précédent. C’est alors que l’idée du film Rocky lui vient. Il propose le scénario à Chartoff-Winkler Productions, pour presque rien. Toutefois, il a une exigence : il veut avoir le premier rôle.

Bien sûr la suite, vous la connaissez. Le film devient un véritable succès à l’international. Il est nominé 9 fois pour les Oscars, et en remporte finalement 3. Les bénéfices rapportés s’élèvent à plus de 117 millions de dollars. Ce succès change complètement la vie de Sylvester Stallone. Il connaît un grand succès dans le monde du cinéma.

Il joue dans le film Rambo, un autre grand succès sur le plan international. Ensuite, il revient pour les suites du film Rocky. Au total, la franchise se compose de 8 films. Le dernier est sorti il y a tout juste quelques années, en 2018. Alors qu’on pensait avoir tout vu, le comédien revient cette année avec une autre version de son plus grand chef-d’œuvre.

Une nouvelle version de Rocky 4

View this post on Instagram Une publication partagée par Sylvester Stallone Fan Account (@itallian_stallion.rocky)

Après le succès de ses différents films, Sylvester Stallone se lance dans un nouveau projet : Rocky 4. Pour cet opus, il décide de se charger lui-même de la mise en scène. C’était en 1985. Dans ce film, il raconte le décès de son ami, Apollo Creed. Il s’agit donc d’un épisode important de la franchise. Les recettes s’élèvent à plus de 300 millions de dollars. Seulement, le film reçoit de très mauvaises critiques de la part des professionnels du métier.

C’est assez étrange, surtout lorsqu’on sait qu’il s’agit du plus gros succès économique de la licence. L’histoire a été considérée comme l’un des drames sportifs les plus rentables qui soit. Toutefois, face aux nombreuses critiques, Sylvester Stallone a décidé de reprendre cette œuvre. Aujourd’hui, plus de 35 ans après la sortie du film, il nous offre une version remodelée avec des images inédites.

Dans cette nouvelle version, la musique est plus puissante, et les scènes de combat sont bien plus intenses. Pour la sortie du film, des projections à l’échelle nationale ont été organisées. La date de sortie n’est pas encore connue, mais la bande-annonce a déjà été diffusée. Vous pouvez donc la découvrir en ligne pour avoir un premier aperçu de ce chef d’œuvre.