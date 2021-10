Super-héros malgré lui : L’affiche et la date pour le nouveau long métrage de Philippe Lacheau sont connues !

Philippe Lacheau incarnait il y a 3 ans le héros de ces dames Nicky Larson. Il revient cette fois avec un film intitulé Super-héros malgré lui. On en sait plus sur la date de sortie, et la 1ère affiche est maintenant dévoilée.

Une équipe soudée, et ça fonctionne !

Les amis voici une première affiche de « SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI ! » Sortie prévue le 9 février 2022. Si vous saviez à quel point j’ai hâte de vous le montrer 🤗 Grosse tournée prévue à partir de novembre. En attendant faites comme lui, sortez masqués 🦸‍♂️ pic.twitter.com/uIkvGSzhkr — PhilippeLacheau Fifi (@PhilippeLacheau) September 30, 2021

Il a bien évolué Philippe Lacheau, dans le métier. S’il est maintenant un grand réalisateur spécialisé dans la comédie française, au début, son aventure avait commencé à la radio. Il avait alors 20 ans, et il était avec ses amis « La bande à Fifi », qu’il a fini par rejoindre après son passage à la télévision. C’était alors sur Canal+ dans les années 2000. La bande était composée de Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Reem Kherici et Julien Arruti. La bande à Fifi était surtout connue pour ses sketchs drôles dans le Grand Journal de la chaîne.

Philippe Lacheau a enchaîné quelques rôles au cinéma entre-temps jusqu’en 2010, où il décide de devenir réalisateur. Cependant, il embarque sa troupe avec lui, et parfois ils jouent en tant qu’acteurs dans ses films ou ils co écrivent les scénarios avec lui. Cela a conduit à des enchaînements de succès avec les films sortis de ces collaborations. Ce fût le cas pour Babysitting 1 et 2, Alibi.com, et plus récemment, Nicky Larson : le parfum de Cupidon, paru en 2019. Pour ce dernier film, il s’agissait de l’adaptation de City Hunter, un manga culte. Même les lecteurs de mangas ont apprécié cette œuvre, ce qui est rare, car ils sont souvent très pointilleux avec les adaptations cinématographiques des animes.

Philippe Lacheau est maintenant un metteur en scène qui n’a plus rien à prouver. Il revient avec une nouvelle œuvre française Super-héros malgré lui.

Date de sortie et 1ère affiche

Dans le film Super-héros malgré lui, c’est l’histoire d’un apprenti comédien prénommé Cédric, qui arrive à avoir son 1er grand rôle. Il joue ainsi dans un film de super-héros, mais malheureusement, il subit un accident de voiture et perd la mémoire. A son réveil, en raison de son costume de justicier emprunté pour le tournage, Cédric pense qu’il est vraiment un super-héros…

Comme d’habitude avec Philippe Lacheau, le ton reste comique, et c’est pareil pour son film à venir, Super-héros malgré lui. On y détecte des codes de films de super-héros américains, ainsi que plusieurs références pop-culturelles. La bande-annonce du long métrage n’a pas encore été dévoilée. Cependant, une 1ère vient d’être révélée sur les réseaux sociaux par le réalisateur lui-même.

On y voit le super-héro semblant avoir été projeté au sol au point qu’il y ait des craquelures. C’est Philippe Lacheau lui-même qui tient le rôle principal de son œuvre. En légende de l’affiche, le metteur en scène a dévoilé la date de sortie officielle du film. Celui-ci avait dû être repoussé en raison de la Covid 19, mais maintenant c’est clair. Ainsi, le 9 février 2022, les cinéphiles pourront découvrir cette œuvre de Philippe Lacheau au cinéma, dans les salles françaises.