Bienvenue chez Doug : tous les épisodes de la série série du film d’animation « Là-haut » sont sur Disney+

Après Monstres & Cie : au travail, les studios Pixar ont sorti une nouvelle série d’animation sur la plateforme Disney+, « Bienvenue chez Doug ». En 5 épisodes, l’histoire se tourne autour de Doug, le gentil chien recueilli par Carl Fredricksen qui parle pas mal.

Quand se déroule cette série par rapport au film Là-Haut des studios Pixar ?

Le long métrage Là-Haut des studios Pixar est sorti au cinéma en 2009. Le personnage central de cette histoire est le chien de Carl Fredricksen. Disney+ propose cette série animée pour approfondir le personnage de Doug, et non pas pour découvrir en profondeur le personnage de Jim Jinkins et Joe Aaron. Mais alors, quand se déroule le la série par rapport au film Là-Haut ? La série se passerait après les évènements du film Là-Haut.

À la fin du film Là-Haut, Doug, Carl et Russell libèrent l’oiseau mystique Kévin et rentrent chez eux à bord du ballon dirigeable du redoutable Charles. Puis, Carl se rend à la cérémonie des jeunes apprentis explorateurs et donnent le badge de sa femme Ellie au petit garçon. C’est alors que le papy et le jeune homme se lient d’amitié. La série Bienvenue chez Doug se déroule alors quelques jours plus tard. En effet, Carl vend le ballon dirigeable et se rachète une maison qui ressemble à celle avec laquelle il est parti en Amérique du Sud. C’est ici qu’il s’installe et se construit son nouvel habitat, avec son compagnon, le chien Doug, comme on peut le voit dans le générique de la fiction. Nous allons donc suivre les aventures des deux compagnons dans leur nouvelle banlieue résidentielle.

De quoi seront composés les épisodes de la série Bienvenue chez Doug ?

La série sera centrée sur Doug et sera une sélection de petits courts métrages entre 6 et 9 minutes chacun. Elle est réalisée par Bob Peterson, qui était déjà l’un des coréalisateurs du film Là-Haut avec Pete Docter, elle se regarde donc très rapidement. Dans la maison de Carl, Doug va apprendre la vraie définition du mot amour et découvrir les joies de vivre avec un maître qui l’aime vraiment. Mais c’est sans compter sur la présence d’un écureuil comme voisin, qui risque de le perturber et de le mettre dans tous ses états. Guillaume Lebon reprend sa voix du long métrage en version française pour doubler Doug.

Par contre, nous ne pourrons pas retrouver la voix de Carl Fredricksen, étant donné que sa voix est doublée par Charles Aznavour, qui nous a quittés le 1er octobre 2018. Ne vous inquiétez pas, la série ne sera pas vraiment éloignée du film de base, parce que Bob Peterson, le co-réalisateur du film Là-Haut, a réalisé l’écriture et la réalisation en plus de doubler vocalement le fameux Doug comme cela avait été le cas sur le film. Enfin, la productrice Kim Collins fait également partie des personnes rattachées aux deux œuvres.