Squid Game (Netflix) : En quoi son succès fait aussi celui de la série Alice in Borderland ?

Squid Game est une série sud-coréenne tandis qu'Alice in Borderland est une série japonaise. Les deux séries sont présentes sur Netflix et se ressemblent particulièrement sur pas mal de point. Le succès de l'une est en train de faire le succès de l'autre grâce aux recommandations de certains.

En quoi Squid Game et Alice in Borderland sont à peu près similaires ?

Alice in Borderland est sortie un peu avant Squid Game, le 10 décembre 2020. Si Alice in Borderland n’a pas connu un succès immédiat, les médias ne parlent que de Squid Game actuellement. Sortie le 17 septembre dernier, la série est devenue en peu de temps un succès mondial. Mais son scénario fait penser à une autre série de la plateforme. Dans Squid Game, il s’agit de personnes ayant des dettes colossales qui se retrouvent dans un jeu mortel où perdre est synonyme de mourrir. Un seul peut s’en sortir et gagner une somme d’argent astronomique.

Alice in Borderland est également une question de survie. En effet, elle trouve sa source dans un célèbre manga. L’histoire se déroule autour de Ryohei Arisu, interprété par Kento Yamazaki, qui se trouve à Tokyo, avec ses deux meilleurs amis mais la ville est désertée. Il comprend alors qu’il devra se confronter à plusieurs jeux afin de rester en vie. Comme Squid Game, une sorte de génie du mal tire les ficelles du haut de sa tour. Seule différence : il n’y a pas une armée de soldats habillée d’une tenue en combinaison rouge et de masques floqués d’une figure géométrique dans Alice in Borderland.

j’entends beaucoup parler de Squid Game mais on oublie Alice in Borderland ? :/ c’est 100 fois mieux pic.twitter.com/6lx5tlQb8p — Myntis Melys (@myntis_melys) October 2, 2021

Les fans d’Alice in Borderland conseillent à ceux de Squid Game de regarder la série, qui pourraient leur plaire aussi.

Pour la ressemblance du scénario notamment, les comparaisons sont multiples sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Que cela concerne le scénario ou bien le casting. Alors, avec l’engouement qu’a suscité Squid Game, Alice in Borderlandest de retour dans les tendances Netflix, après y avoir fait un passage pas vraiment très remarqué en début d’année. Les fans de cette dernière sont d’ailleurs plutôt contrariés de voir la série sud-coréenne battre tous les records alors que le programme japonais, arrivé avant, n’a pas rencontré tant de succès. Mais récemment, depuis que Squid Game explose tous les records sur la plateforme, Alice in Borderland y jouit d’une nouvelle popularité.

Moi en train de faire ma propagande dans la fac à tous les gens qui ont aimé Squid Game pour qu’ils regardent Alice in Borderland 🥵 pic.twitter.com/PqhkCt0JRA — AnaisLaBabarque (@anais_dray83) October 1, 2021

Ce qui semble logique puisque les deux séries sont corrélées et ont une fan base solide. Les deux séries partagent une intriguent similaires et sont dotées de trahisons et d’amitiés éphémères, ainsi que de moments d’action. De plus, sans aucun spoiler, deux épisodes sont estimés marquants dans les 2 séries. L’épisode 6 de Squid Game et l’épisode 3 d’Alice in Borderland ont en effet suscité pas mal de réactions sur Twitter. Même si certains internautes tendant à dire qu’il y a moins de scènes d’action dans Alice in Borderland. Mais pour vous faire votre propre avis, nous vous conseillons vivement de regarder les deux séries, présentes sur la plateforme Netflix.