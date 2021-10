Lily Tomlin et Jane Fonda : Les deux actrices emblématiques d’Hollywood se retrouvent au sein d’un nouveau film comique !

Après avoir collaboré avec Dolly Parton dans 9 to 5, Lily Tomlin et Jane Fonda s’étaient également illustrées dans la série Grace & Frankie. Dans cette dernière, elles avaient tenu les principaux rôles. Aujourd’hui, les deux femmes forment un des duos les plus populaires d’Hollywood depuis plus de dix ans. D’ailleurs, il faut souligner qu’elles sont très amies dans la vie réelle. Par ailleurs, il se pourrait qu’on les retrouve dans un nouveau film comique qui sortira sous peu. Apprenez davantage dans la suite.

Un duo pas comme les autres qui n’a pas fini son parcours

Dolly Parton, Lily Tomlin et Jane Fonda en tournée de promotion pour leur film 9 to five #histoire pic.twitter.com/KYb8M9FmdQ — Photos Histoires (@PhotosHistos) September 27, 2020

L’information nous vient d’un célèbre média américain. En effet, Lily Tomlin et Jane Fonda, les deux célèbres acolytes, sont toutes proches de faire leur grand retour sur nos écrans. Cette fois, ce sera dans une nouvelle comédie portant le titre de Moving On. Elle sera écrite par Paul Weitz.

Le nouveau film dans lequel s’illustrent les deux stars se focalise sur deux amies de longue date. Ces dernières se recroisent au cours d’un enterrement. Elles prennent ensuite la décision de se venger du veuf qui les avait trompées à l’époque. Les deux stars verront Richard Roundtree de Shaft et What Men Want rejoindre le casting. On notera aussi la présence de Malcom McDowell de Orange mécanique et Caligula. Ce qui est certain, c’est que les abonnés passeront des moments exceptionnels de rire avec cette équipe. La comédie promet d’être très hilarante.

En ce qui concerne le tournage du film, sachez qu’il n’a pas encore débuté. Pour l’heure, aucune information relative aux rôles que jouent Tomlin, McDowell, Fonda ainsi que Roundtree n’a circulé. Aussi, aucune date de sortie n’a encore été divulguée.

À propos de l’amitié de Lily Tomlin et Jane Fonda

vu les 8 premiers épisodes de #FrankieandGrace. Ce duo Jane Fonda (à tomber) et Lily Tomlin (lumineuse) est un régal. pic.twitter.com/jEALbSvXfQ — Benjamin Rabier ⭐️⭐️ (@benjaminrabier) May 31, 2015

Cela fait plus de dix ans que Lily Tomlin et Jane Fonda sont amies. Cette amitié est un véritable cadeau et surtout hilarant pour le monde. En plus, c’est ce qui a conduit à la réalisation du film 9 to 5 et Grace and Frankie de Netflix. Les deux femmes ont prouvé que leur lien s’étend au-delà des écrans.

C’est en 1977 que Fonda et Tomlin se sont croisées pour la première fois. C’était dans les coulisses de l’émission solo de Tomlin Apparaissant Nately au cours de l’année 1977. Fonda a ensuite œuvré pour que Tomlin et Dolly Parton puissent participer à un projet qu’elle avait mis en place. Il s’agissait d’un film portant sur les secrétaires qui kidnappent leur patron. Fonda avait déclaré à la production qu’elle ne voudrait pas faire un film sur les secrétaires sauf si ses amies étaient dedans. C’est ainsi que 9 à 5 est sorti et a connu un succès flamboyant.

De là, les trois comédiennes ont créé une connexion pour la vie. Dans un entretien accordé au Washington Post, Tomlin avait souligné qu’elle entretenait une forte relation amicale avec les deux autres femmes. « Nous sommes amies depuis lors », avait-elle précisé. Elle a également ajouté qu’elles sont amies, car elles s’aiment, sans manquer de souligner tout le soutien que lui apporte Jane dans la vie.