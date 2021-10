The Walking Dead, World Beyond : la saison 2 sort enfin sur Amazon Prime !

La saison 2 de "The Walking Dead, World Beyond" est de retour aujourd'hui, le mardi 5 octobre sur la plateforme Amazon Prime, à raison d'un épisode par semaine, tous les lundis.

The Walking Dead, World Beyond, de quoi ça parle ?

Il s’agit de la deuxième série dérivée de l’univers de The Walking Dead, après Fear the Walking Dead. Il s’agit d’une série télévisée d’horreur post-apocalyptique américaine, créée par Scott M. Gimple et Matthew Negrete basée sur les Comics de The Walking Dead. La série est diffusée en France depuis le 2 octobre 2020 sur Amazon Prime Video en VOSTFR et en VF. Elle raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui se trouvent à l’abri des dangers du monde post-apocalyptique.

La série est donc consacrée à la première génération de survivants ayant grandi après le déclenchement de l’apocalypse et qui étaient jusqu’alors protégées des dangers du monde post-apocalyptique. Iris et Hope Bennett décident de quitter la sécurité du seul foyer qu’elles n’aient jamais connu pour venir en aide à leur père suite à un message leur disant de quitter la sécurité de leur foyer afin de partir en voyage à travers le pays, accompagnées d’autres adolescents. Si certains se comportent en héros, d’autres pourraient vite basculer vers le côté sombre…

The Walking Dead : World Beyond est de retour dès aujourd’hui sur Amazon Prime Vidéo

La saison 2 de la série début sa diffusion aujourd’hui sur la plateforme. La question est la suivante : à quoi s’attendre ? On retrouve Iris, Hope, Felix ainsi que Will face à la CRM. Le premier épisode, intitulé Konsekans, nous a plongés davantage dans l’esprit manipulateur de sa leader, Elizabeth Kublek. En effet, cette ancienne diplomate redoutable dévoile enfin sa force et sa perversité face aux autres et surtout face à Hope, qui se trouve désemparée par la Lieutenant, jouée par Julia Ormond.

Cette dernière devra tenir les ficelles de cette deuxième et ultime saison. En effet, il s’agit de la dernière saison de ce spin-off, qui contient 10 épisodes. Dans l’épisode 1, qui vient tout juste de sortir, (ATTENTION SPOILER), on peut retrouver une Iris qui a soif de revanche et une Hope plus déterminée que jamais. Quant à Jennifer, on la retrouver assez fragile, malgré son rang dans la CRM tandis que la nouvelle commandante du Périmètre fera son entrée. Il s’agit là d »une nouvelle colonie dans laquelle Will trouvera refuge aux côtés de Felix et d’Iris.

Mais qui est donc ce nouveau groupe et que réserve-t-il à nos personnages ? Le premier épisode de la saison 2 était plutôt rythmé au niveau de l’intrigue et de l’engouement des personnages pour survivre. Konsekans est parvenu à recentrer l’action et à dresser une mise en scène convaincante, notamment via les hallucinations d’Iris et d’Hope. La fin de l’épisode donne définitivement envie de regarder la suite. La saison 1 avait reçu des critiques plutôt négatives, espérons qu’il n’en soit pas de même pour cette saison 2 et qu’elle répondre à toutes les questions que l’on se pose.