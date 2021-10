Teen Wolf : Deux acteurs de la série seront présents dans une nouvelle sortie bientôt… Comme on se retrouve !

Dernièrement, on apprenait qu’un film sur Teen Wolf ferait sa sortie en 2022 pour clôturer définitivement la célèbre série. En attendant le fameux long-métrage, il se pourrait qu’on ait droit à une série qui réunit deux stars de Teen Wolf. On vous en apprend davantage dans la suite.

De nouvelles têtes déjà connues

La saison 2 de Superman & Lois sera bientôt de retour. Les fans de cette dernière seraient ravis d’apprendre que Ian Bohen rejoint le casting où on le verra aux côtés de Tyler Hoechlin. Celui-ci interprète Clark Kent. C’est sur Instagram que Tyler Hoechlin a annoncé la nouvelle. Selon sa publication, l’un de ses coéquipiers de la série Teen Wolf fera partie du casting de la saison 2 de sa nouvelle série.

On pourrait ainsi voir Ian Bohen apparaître dans de nombreux épisodes de cette nouvelle saison de la série dramatique proposée par The CW. Les téléspectateurs pourront profiter des retrouvailles des deux stars de l’emblématique série. Soulignons que Teen Wolf s’est arrêtée en 2017. Ian Bohen s’illustre à travers le lieutenant Mitch Anderson. Il s’agit du nouveau shérif en ville au sein du département de la défense.

À propos de la date de sortie de la série où les deux acteurs s’illustrent…

Généralement, The CW prévoit la publication de ses plus grosses sorties pour l’automne. Toutefois, la saison 2 de Superman & Lois pourrait ne pas être diffusée avant 2022. Plusieurs raisons justifient une telle hypothèse. D’abord, l’émission Arrowverse a pris plus de temps que la saison de diffusion principale prévue habituellement. Par le passé, d’autres séries à l’instar de The Flash ou Arrow avaient débuté leur diffusion dès le commencement du mois d’octobre.

Par ailleurs, pour permettre aux acteurs et à l’équipe de souffler, plusieurs mois séparent les saisons. Une autre raison pourrait empêcher que Superman & Lois soit diffusée avant 2022. En effet, le réseau dispose d’un calendrier complet jusqu’en automne. Les créneaux horaires sont donc tous pleins surtout à cause des émissions Arrowverse à l’instar de The Flash.

À propos de l’histoire dans Superman & Lois

Certes, les détails de l’intrigue de la nouvelle saison de la série n’ont pas été publiés. Toutefois, le public peut s’attendre à une suite de la finale de la saison 1. Le casting sera presque identique à celui de la saison 1 avec juste quelques nouvelles têtes. Sofia Hasmik sera mise en avant dans une série régulière durant la prochaine sortie. On pourrait donc voir Chrissy Beppo dans un rôle plus capital dans la prochaine série.

D’ailleurs, cela est bien logique puisque cette dernière et Lois devront être des partenaires commerciaux. Avec l’arrivée surprise de Nathalie, la fille de John Henry, on peut bien penser qu’elle sera un point central dans l’intrigue de la saison 2. D’autres indices comme une référence à Central City dans l’épisode 14 laissaient entendre que la série pourrait voir apparaître le méchant Flash. Des rumeurs sur une sorte d’épisode de croisement ont été également évoquées.

Ce dont on est sûr, c’est que la série a encore beaucoup de surprises pour ses fans.