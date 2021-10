Nina Dobrev : un film de Noël avec l’actrice et Darren Barnet va bientôt sortir sur Netflix !

Tout le monde attends déjà Noël avec impatience !

À peine Halloween passé qu’on pense déjà à Noël. Qui dit Noël dit hiver, plaid, chocolat chaud, télé et Netflix pour regarder de bons vieux films de Noël dont on connait déjà le dénouement sans même l’avoir vu. Mais c’est pas grave, parce qu’on aime tous la magie de Noël et l’insouciance que cette période dégage. Comme chaque année, les chaînes télévisées remplissent leurs programmes de films de Noël l’après-midi et les plateforme de streaming promettent également plein de nouveautés dans le genre.

Visiblement, Nina Dobrev est également impatiente d’arriver à Noël, probablement parce qu’elle vient de tourner dans un film qui sortira juste à ce moment-là. Le film s’intitule Love Hard, et elle jouera avec Darren Barnet, le beau goss qui joue dans Mes Premières fois, série disponible sur Netflix et que nous vous conseillons vivement.

D’ailleurs, Nina Dobrev n’est pas la seule du casting de The Vampire Diaries a tourner dans des films de Noël. En effet, l’année dernière, c’était Kat Graham, l’interprète de Bonnie, qui jouait dans Un Noël tombé du ciel, disponible sur Netflix également.

De quoi parle Love Hard, le film de Noël avec Nina Dobrev ?

Love Hard raconte l’histoire d’une jeune femme qui tombe amoureuse d’un jeune homme tout à fait charment, rencontré sur une application de rencontre. Elle décide alors de venir lui faire une surprise pour Noël en venant lui rendre visite sur la côte Est des États-Unis, où il réside. Seulement, à son arrivée en ville, elle se rend compte qu’elle a été piégée et qu’elle parle depuis le début avec un usurpateur qui se trouve être son meilleur ami d’enfance.

Lorsqu’elle découvre que le véritable physique de la personne avec qui elle communiquait sur l’application vit dans la même ville (Darren Barnet), son ami d’enfance qui essayait de la séduire (Jimmy O. Yang) promet de lui faire rencontre le beau goss seulement si elle accepte de faire semblant d’être sa petite amie durant les fêtes.

En lisant le scénario, vous et moi nous nous doutons de comment cela va se terminer, du moins avec qui Natalie Bauer (Nina Dobrev) va-t-elle avoir une histoire d’amour, n’est-ce pas ? Peut-être qu’on se trompe, dans tous les cas il faudra attendre un peu avant de pouvoir en avoir le coeur net. Selon Nina Dobrev, le film devrait sortir le 5 novembre. Pour ce qui en est de la diffusion sur Netflix, il faudra peut-être attendre la traduction avant qu’il soit présent sur la plateforme.