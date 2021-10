And Just Like That : La date de diffusion du revival de la série Sex and the City a été dévoilée par HBO max !

Le revival de la série Sex and the City a été dévoilé par HBO max à travers un premier teaser. Baptisée And Just Like That, il sera bientôt sur les écrans.

Un premier teaser de And Just Like That vient d’être diffusé par HBO Max. Il s’agit du revival de la série Sex and the City que de nombreux fans auront le plaisir de savourer d’ici quelques mois. Le temps des retrouvailles avec Carrie, Charlotte ainsi que Miranda à New York au cours de cette année approche. À travers dix épisodes, plusieurs téléspectateurs replongeront dans une nostalgie sans pareil. On vous en apprend davantage dans la suite.

And Just Like That tout proche de débarquer !

📺 And Just Like That… La série sequel de #SexAndTheCity sera lancée en décembre sur HBO Max.https://t.co/vp2J6uQgCQ — Boby (@Streaming_Wars) October 5, 2021

Sex and the city demeure une série culte des années 90 dans le cœur de plusieurs téléspectateurs. La série avait été diffusée par HBO entre 1998 et 2004. On pouvait y suivre les mésaventures de Carrie Bradshaw interprétée par l’actrice Sarah Jessica Parker. Cette dernière incarne une jeune célibataire de la ville de New York qui cherche l’amour.

Carrie était entourée de trois autres jeunes filles, ses meilleures amies. On retrouvait parmi ces dernières, Charlotte, Miranda ainsi que Samantha. Sur près de six saisons, la série aborde des thématiques bien fournies. Soulignons que Sex and The City a été créée par Darren Star.

La série fait naître deux longs-métrages en 2008 ainsi qu’en 2010. Certes, ils ne seront pas à la hauteur de l’œuvre originale. Toutefois, les fans de la série mère avaient quand même pu avoir des nouvelles de leurs personnages préférés. Près de douze années à la suite de ces sorties, on se demande bien où sont-ils passés. La réponse, c’est bientôt dans And Just Like That.

À propos de la date de sortie dévoilée par HBO Max

« And Just Like That »: une date et un premier trailer pour la suite très attendue de « Sex and the City » https://t.co/Swz2bycceE — La Libre (@lalibrebe) October 6, 2021

Depuis plusieurs mois, l’information circule concernant la sortie de And Just Like That. La série qui fait office de revival à Sex and the City sera sur les écrans prochainement avec dix nouveaux épisodes. Ces derniers ont été écrits par Michael Patrick King. Il est non seulement le producteur et scénariste de la série, mais c’est l’homme qu’on retrouve à la réalisation des deux films.

Carrie et ses copines seront à New York en 2021, prêtes à vivre de nouvelles expériences. La grande absente de la série est Samantha interprétée par Kim Cattrall. Il se pourrait en effet qu’il y ait eu une mésentente entre cette dernière et Sarah Jessica Parker. And Just Like That va devoir trouver un contournement dans le scénario pour justifier son absence.

D’autres personnages phares de la série feront également leur retour aux côtés des trois amies. Ainsi, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir Mr Big incarné par Chris Noth, tout comme Steve Brady joué par David Eigenberg. Il faudra également compter sur les talents de Harry Goldenblatt, d’Anthony Marentino, ainsi que ceux de Stanford Blatch. La date exacte de sortie n’a pas été donnée. Néanmoins, la vidéo publiée par la chaîne laisse entendre que la série arrivera en décembre.