House of the Dragon : Le premier teaser du spin-off de Game of Thrones débarque sur les écrans !

Cela fait déjà plus de deux ans que la célèbre série Game of Thrones a tiré sa révérence. Loin d’avoir dit ses derniers mots, HBO a décidé de proposer aux téléspectateurs un spin-off de cette dernière. Il s’agit de la série House of the Dragon qui renvoie tout le monde à Westeros et dont le premier teaser vient d’être dévoilé. On vous en dit plus dans la suite.

House of the Dragon sera disponible en 2022 !

La série House of the Dragon va être un putain de classique, téma le trône de fer pic.twitter.com/48je7TpheX — S H I R O 🌒 (@Shironeeeki) October 5, 2021

Les premières images de House of the Dragon ont été publiées par HBO. La série prequel de Game of Thrones fera son arrivée sur les écrans au cours de l’année 2022. Apprêtez-vous à découvrir les ancêtres de la mère des dragons, Daenerys Targaryen.

L’histoire relate des événements se déroulant deux siècles avant que cette dernière ne sème la terreur à Westeros. Parmi les ancêtres en question, on retrouve la princesse Rhaenyra Targaryen interprétée par Emma d’Arcy. À ses côtés, il faudra également compter sur Olivia Cooke qui joue la reine Alicent Hightower. La liste est complétée par Viserys Targaryen joué par Paddy Considine ainsi que Matt Smith dans la peau de Daemon Targaryen.

Ce spin-off de la série originale repose aussi sur les textes de George R. R. Martin. De façon plus précise, House of the Dragon se base sur les deux tomes ‘’Feu et Sang’’. La série fera un come-back sur des moments intenses de la maison Targaryen. Les téléspectateurs pourront explorer la guerre de succession de la dynastie qui a amené la célèbre ‘’Danse des dragons’’.

Un teaser qui montre des images exceptionnelles

🍅 House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, dévoile son tout premier trailer ! C’est prévu l’année prochaine sur HBO. pic.twitter.com/BFKkIF0GLI — JV – Jeux vidéo (@JVCom) October 5, 2021

Dans le premier teaser diffusé par HBO, on peut y voir quelques brins des surprises qui attendent les téléspectateurs dans House of the Dragon. Le roi Viserys I est aperçu sur le trône de fer. L’indication temporelle est également précisée. La série se déroule 200 ans avant la fin de la série originale. De façon approximative, House of the Dragon tourne autour de l’an 105.

Les tensions familiales se sont multipliées sous le règne de Viserys d’où la Danse des dragons qu’on connaît si bien est apparue. On assistera certainement au début de ces tensions dans les épisodes de la série.

Par ailleurs, quand on parle de Targaryen, il y a forcément des dragons qui ne sont pas loin. Certes, le premier teaser n’en montre aucun en action. Néanmoins, ils seront bien présents dans la série. On peut déjà le deviner avec la phrase ‘’Ce ne sont pas les rêves qui nous ont mis sur le trône, mais les dragons’’. Aussi, George R. R. Martin déclarait il y a peu qu’on retrouverait jusqu’à 17 dragons dans ce spin-off.

Côté musical, le teaser propose une musique pas si loin de celle de la série originale. Cela n’a rien d’étonnant puisqu’elle a été signée par Ramin Djawadi, le compositeur star de GOT.